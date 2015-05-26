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  • Den viktige forbindelsen til babyen
  • Den viktige forbindelsen til babyen
  • Den viktige forbindelsen til babyen
  • Den viktige forbindelsen til babyen
  • Den viktige forbindelsen til babyen
  • Den viktige forbindelsen til babyen
  • Den viktige forbindelsen til babyen
  • Den viktige forbindelsen til babyen
  • Den viktige forbindelsen til babyen
  • Den viktige forbindelsen til babyen
  • Den viktige forbindelsen til babyen
  • Den viktige forbindelsen til babyen
  • Den viktige forbindelsen til babyen
  • Den viktige forbindelsen til babyen
  • Den viktige forbindelsen til babyen
  • Den viktige forbindelsen til babyen

Utgått

Philips AventBabymonitor med digital video

SCD603/00

3.3
| (178) Anmeldelser
Den viktige forbindelsen til babyen
SCD603 gjør at du kan opprettholde en sikker kontakt med babyen hele tiden. I tillegg til perfekt lydkvalitet kan du nå også se babyen din dag og natt. Med en rekkevidde på opptil 150 meter er denne monitoren helt bærbar og enkel å bruke.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden

Se og hør babyen din fra hvor som helst i huset

Den viktige forbindelsen til babyen

  • 2,4" fargeskjerm

Reservebatterifunksjon ved strømbrudd

Reservebatterifunksjon i babyenheten betyr at du er tilkoblet selv om strømmen går

Hør babyen din med klar lyd

2,4" fargeskjerm med høy oppløsning

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.3

av 5

178

Anmeldelser

26/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent product, easy to set up and use

Bought for son and daughters in law, but has been highly portable and used in many locations. Easy to use and has great listening/talk back facility. Highly recommended for parents and grandparents alike.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD603/01 Digital Video Baby Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD603/01 Digital Video Baby Monitor

29/01/2016

Deutschland

Deutschland

Top Babyphone mit Kamera

Das Babyphone hat uns von der ersten Sekunde an begeistert. Es ist super leicht verständlich, die Videoübertragung ist wirklich toll und auch das integrierte Nachtlicht sowie die abspielbare Musik ist toll. Das einzige, was uns für das "perfekte" Babyphone fehlt, ist eine Temperatur-Anzeige. Aber trotz alledem ist es uns 5 Sterne wert!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD603/00 Digitales Video-Babyphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD603/00 Digitales Video-Babyphone

11/01/2016

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Sehr gute Kamera

Das Babyphone hat eine sehr gute Kamera, egal ob Tag oder Nacht. Man hat immer ein klares Bild ohne Störungen. Es verfügt über sehr schöne Melodien.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD603/00 Digitales Video-Babyphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD603/00 Digitales Video-Babyphone

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  • Tidlig tilgang til salg.
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