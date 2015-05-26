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Utgått
SCD603/00
merket er anbefalt av mødre over hele verden
2,4" fargeskjerm
Reservebatterifunksjon i babyenheten betyr at du er tilkoblet selv om strømmen går
3.3
av 5
178
Anmeldelser
Phil993
26/05/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent product, easy to set up and use
Bought for son and daughters in law, but has been highly portable and used in many locations. Easy to use and has great listening/talk back facility. Highly recommended for parents and grandparents alike.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD603/01 Digital Video Baby Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD603/01 Digital Video Baby Monitor
Yune88
29/01/2016
Deutschland
Top Babyphone mit Kamera
Das Babyphone hat uns von der ersten Sekunde an begeistert. Es ist super leicht verständlich, die Videoübertragung ist wirklich toll und auch das integrierte Nachtlicht sowie die abspielbare Musik ist toll. Das einzige, was uns für das "perfekte" Babyphone fehlt, ist eine Temperatur-Anzeige. Aber trotz alledem ist es uns 5 Sterne wert!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD603/00 Digitales Video-Babyphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD603/00 Digitales Video-Babyphone
SteffiMitCharlotte
11/01/2016
Deutschland
Bekreftet kjøper
Sehr gute Kamera
Das Babyphone hat eine sehr gute Kamera, egal ob Tag oder Nacht. Man hat immer ein klares Bild ohne Störungen. Es verfügt über sehr schöne Melodien.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD603/00 Digitales Video-Babyphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD603/00 Digitales Video-Babyphone