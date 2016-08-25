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  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
  • Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>

Utgått

Philips Avent Audio MonitorsDect babymonitor Audio med stjernehimmel&lt;br>

SCD580/00

4
| (120) Anmeldelser
Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel&lt;br>
Philips testvinnende babymonitor-sortiment garanterer at du alltid har oppsikt over barnet ditt på en trygg måte. Iblant behøver barnet bare å få høre lyden av stemmen din, iblant kan en beroligende vuggevise eller den stemningsfulle stjernehimmelen gjøre at barnet føler seg roligere. Med perfekt tilkobling, krystallklar lyd, temperaturregulering, nattlampe og stemningsfull stjernehimmel, beroligende vuggeviser og personlige varslingsinnstillinger blir søvnen roligere, både for deg og barnet ditt.&lt;br>
Se alle fordeler

Sikkerhet og velvære for deg og babyen

Den mest pålitelige tilkoblingen, nå med stjernehimmel<br>

  • 100 % privat tilkobling

  • Lyser opp med stjernehimmel

  • Svarfunksjon &lt;br>

  • Måler rommet temperatur & luftfuktighet

Berolige babyen din med projektor for stjernehimmellys

Babyen er kanskje fremdeles urolig når du legger den i sengen. Projektoren for stjernehimmellys kan bidra til å berolige babyen slik at søvnen kommer, og den kan aktiveres fra foreldre- eller babyenheten. (Fjernaktivering er ikke tilgjengelig i USA og Canada)

Nattlys + MP3-plug-and-play-funksjonalitet

Du kan forsiktig berolige babyen med sanger etter eget ønske og en varm, behagelig glød fra nattlyset. Med MP3-plug-and-play kan du koble til sanger etter eget ønske. Personlig musikk på barnerommet hjelper babyen til å sovne raskt og uten anstrengelse. (Fjernaktivering er ikke tilgjengelig i USA og Canada)

DECT-teknologi garanterer null interferens og 100 % privat kobling

DECT-teknologi garanterer null interferens og 100 % privat kobling

DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

120

Anmeldelser

25/08/2016

Norge

Norge

Kunne ikke vært mer fornøyd

Har den enkle modellen til storesøster I hus som er brukt I litt over 2 år nå. Den holder seg godt og er ingenting feil med den enda. siden vi var så fornøyd med den første gikk vi derfor for denne til lillebror også (to tette). Den har alt man trenger I en Babycall pluss mer. Personlig er jeg ikke noe for temperatur måler og fuktighets måler på en Babycall for at man blir litt for opphengt I det. Men det skader jo ikke. alt I alt en Så bra babycall at vi gikk for samme til begge to.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor

12/07/2020

Deutschland

Deutschland

Absolut zuverlässig

Ein tolles Produkt, wir benutzen es inzwischen seit fast 5 Jahren täglich und es hat uns noch nie enttäuscht. Die Einstellungen sind hervorragend, gerade dass sich die Empfindlichkeit hervorragend an die Situation im Kinderzimmer anpasst ist genial. Wenn es leise ist, hört man nichts aus dem Babyfon, wenn es Geräusche gibt werden sie verstärkt wiedergegeben, so dass man immer mitbekommt, was im Kinderzimmer passiert! Großartig.

Fordeler

Geniale Überwachung ohne die Eltern nervös zu machen

Ulemper

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, aber am Netz hängt, gibt es einen kleinen, hohen Pfeifton von sich

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone

29/01/2018

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

Alles TOP bei diesem Gerät. Das Einzige was ich mir besser vorgestellt hatte, ist die mp3 - Funktion. Besser wäre es gewesen, wenn an der Babystation eine USB-Schnittstelle vorhanden wäre, wo man einfach einen USB-Stick mit mp3's einstecken könnte und diese dann einfach mit den Tasten auf der Babystation bedienen bzw. abspielen kann.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer, avhengig av omgivelsene og faktorer som forårsaker forstyrrelser.