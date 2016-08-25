Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
SCD580/00
100 % privat tilkobling
Lyser opp med stjernehimmel
Svarfunksjon <br>
Måler rommet temperatur & luftfuktighet
Babyen er kanskje fremdeles urolig når du legger den i sengen. Projektoren for stjernehimmellys kan bidra til å berolige babyen slik at søvnen kommer, og den kan aktiveres fra foreldre- eller babyenheten. (Fjernaktivering er ikke tilgjengelig i USA og Canada)
Du kan forsiktig berolige babyen med sanger etter eget ønske og en varm, behagelig glød fra nattlyset. Med MP3-plug-and-play kan du koble til sanger etter eget ønske. Personlig musikk på barnerommet hjelper babyen til å sovne raskt og uten anstrengelse. (Fjernaktivering er ikke tilgjengelig i USA og Canada)
DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din.
4.0
av 5
120
Anmeldelser
Superfornøydmamma
25/08/2016
Norge
Kunne ikke vært mer fornøyd
Har den enkle modellen til storesøster I hus som er brukt I litt over 2 år nå. Den holder seg godt og er ingenting feil med den enda. siden vi var så fornøyd med den første gikk vi derfor for denne til lillebror også (to tette). Den har alt man trenger I en Babycall pluss mer. Personlig er jeg ikke noe for temperatur måler og fuktighets måler på en Babycall for at man blir litt for opphengt I det. Men det skader jo ikke. alt I alt en Så bra babycall at vi gikk for samme til begge to.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD580/00 DECT Baby Monitor
Hacke
12/07/2020
Deutschland
Absolut zuverlässig
Ein tolles Produkt, wir benutzen es inzwischen seit fast 5 Jahren täglich und es hat uns noch nie enttäuscht. Die Einstellungen sind hervorragend, gerade dass sich die Empfindlichkeit hervorragend an die Situation im Kinderzimmer anpasst ist genial. Wenn es leise ist, hört man nichts aus dem Babyfon, wenn es Geräusche gibt werden sie verstärkt wiedergegeben, so dass man immer mitbekommt, was im Kinderzimmer passiert! Großartig.
Fordeler
Geniale Überwachung ohne die Eltern nervös zu machen
Ulemper
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, aber am Netz hängt, gibt es einen kleinen, hohen Pfeifton von sich
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone
Dome80
29/01/2018
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
Alles TOP bei diesem Gerät. Das Einzige was ich mir besser vorgestellt hatte, ist die mp3 - Funktion. Besser wäre es gewesen, wenn an der Babystation eine USB-Schnittstelle vorhanden wäre, wo man einfach einen USB-Stick mit mp3's einstecken könnte und diese dann einfach mit den Tasten auf der Babystation bedienen bzw. abspielen kann.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD580/00 DECT-Babyphone
Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer, avhengig av omgivelsene og faktorer som forårsaker forstyrrelser.