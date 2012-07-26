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  • Riktig temperatur, full komfort
  • Riktig temperatur, full komfort
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  • Riktig temperatur, full komfort
  • Riktig temperatur, full komfort

Utgått

Philips AventDECT-babymonitor

SCD520/00

3.8
| (17) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet
Riktig temperatur, full komfort
Med de nye DECT-babymonitorene i Philips Avent-serien får du fullstendig ro i sjelen. Du kan slappe av i trygg forvissning om at babyen er fornøyd også når du ikke er i rommet.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden

Garantert ingen forstyrrelse med DECT

Riktig temperatur, full komfort

  • Temperaturvarsel

DECT-teknologi garanterer null interferens

DECT-teknologi garanterer null interferens

DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din

Beroligelse med krystallklar lyd

Beroligelse med krystallklar lyd

Hør den minste pludring og gurgling med perfekt klarhet. DECT-teknologi gir deg høy kvalitet og krystallklar lyd, slik at du kan høre babyen din hele tiden

Ekstra stor rekkevidde for total mobilitet

Ekstra stor rekkevidde for total mobilitet

Med en rekkevidde på 330 m, belteklemme og halsbånd, slik at du kan bevege deg fritt i og rundt hjemmet

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

17

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

1

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD520/00 DECT Baby Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD520/00 DECT Baby Monitor

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It really does what is expected.

It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD520/00 DECT Baby Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD520/00 DECT Baby Monitor

28/10/2011

España

España

Excelente producto

Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD520/00 DECT baby monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD520/00 DECT baby monitor

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Dette produktet er tilgjengelig i USA og Canada med bare Fahrenheit-innstillinger.