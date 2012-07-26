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Utgått
merket er anbefalt av mødre over hele verden
Temperaturvarsel
DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din
Hør den minste pludring og gurgling med perfekt klarhet. DECT-teknologi gir deg høy kvalitet og krystallklar lyd, slik at du kan høre babyen din hele tiden
Med en rekkevidde på 330 m, belteklemme og halsbånd, slik at du kan bevege deg fritt i og rundt hjemmet
3.8
av 5
17
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Malu
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD520/00 DECT Baby Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD520/00 DECT Baby Monitor
rute37
26/07/2012
United Kingdom
It really does what is expected.
It really works great, no noise interference, reachs a wide range, and it is very sensitive to small noises without being disruptive.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD520/00 DECT Baby Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD520/00 DECT Baby Monitor
eb1arf
28/10/2011
España
Excelente producto
Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD520/00 DECT baby monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD520/00 DECT baby monitor
Dette produktet er tilgjengelig i USA og Canada med bare Fahrenheit-innstillinger.