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  • Beroligelse med krystallklar lyd
  • Beroligelse med krystallklar lyd
  • Beroligelse med krystallklar lyd
  • Beroligelse med krystallklar lyd
  • Beroligelse med krystallklar lyd
  • Beroligelse med krystallklar lyd
  • Beroligelse med krystallklar lyd
  • Beroligelse med krystallklar lyd
  • Beroligelse med krystallklar lyd
  • Beroligelse med krystallklar lyd
  • Beroligelse med krystallklar lyd
  • Beroligelse med krystallklar lyd
  • Beroligelse med krystallklar lyd
  • Beroligelse med krystallklar lyd
  • Beroligelse med krystallklar lyd
  • Beroligelse med krystallklar lyd

Utgått

Philips AventDECT-babymonitor

SCD510/00

3.6
| (54) Anmeldelser
Beroligelse med krystallklar lyd
Med den nye DECT-babymonitoren Philips Avent SCD510/00 får du fullstendig ro i sjelen. Du kan slappe av i trygg forvissning om at babyen er fornøyd også når du ikke er i rommet.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden

Garantert ingen forstyrrelse med DECT

Beroligelse med krystallklar lyd

  • Crystal Clear

DECT-teknologi garanterer null interferens

DECT-teknologi garanterer null interferens

DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din

Beroligelse med krystallklar lyd

Beroligelse med krystallklar lyd

Hør den minste pludring og gurgling med perfekt klarhet. DECT-teknologi gir deg høy kvalitet og krystallklar lyd, slik at du kan høre babyen din hele tiden

Opptil 24 timers driftstid før du må lade

Opptil 24 timers driftstid før du må lade

Den oppladbare foreldreenheten gir deg frihet med trådløs roaming i opptil 24 timer før den må lades på nytt

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.6

av 5

54

Anmeldelser

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It does what it says on the box!

I was completely lost when coming to buy a monitor...there's so many to choice from but this one is so simple and easy to use, it gives me peace of mind and I couldn't live without it!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD510/00 DECT Baby Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD510/00 DECT Baby Monitor

18/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Baby monitor

This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD510/00 DECT Baby Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD510/00 DECT Baby Monitor

18/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Baby monitor

This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD510/00 DECT Baby Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD510/00 DECT Baby Monitor

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