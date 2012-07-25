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Utgått
SCD510/00
merket er anbefalt av mødre over hele verden
Crystal Clear
DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din
Hør den minste pludring og gurgling med perfekt klarhet. DECT-teknologi gir deg høy kvalitet og krystallklar lyd, slik at du kan høre babyen din hele tiden
Den oppladbare foreldreenheten gir deg frihet med trådløs roaming i opptil 24 timer før den må lades på nytt
3.6
av 5
54
Anmeldelser
tool
25/07/2012
United Kingdom
It does what it says on the box!
I was completely lost when coming to buy a monitor...there's so many to choice from but this one is so simple and easy to use, it gives me peace of mind and I couldn't live without it!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD510/00 DECT Baby Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD510/00 DECT Baby Monitor
Daddy1
18/10/2011
United Kingdom
Very Good Baby monitor
This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD510/00 DECT Baby Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD510/00 DECT Baby Monitor
nats5125
18/10/2011
United Kingdom
Very Good Baby monitor
This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD510/00 DECT Baby Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD510/00 DECT Baby Monitor