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Utgått
SCD505/00
merket er anbefalt av mødre over hele verden
100 % privat kobling
Nattlys og vuggesanger
Beroligende prat-funksjon
DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din.
Hør den minste pludring og gurgling med perfekt klarhet. DECT-teknologi (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gir deg høy kvalitet og krystallklar lyd, slik at du kan høre babyen din hele tiden.
Slå på ECO-modus for å redusere strømoverføringen på barnerommet. I ECO-modus kobles enhetene inn bare når babyen lager en lyd.
3.6
av 5
124
Anmeldelser
frustubbis
06/10/2014
Norge
Gjør jobben
Den fungerer bra, god lyd, rolig musikk som roer ned barnet, god dekning og mulighet til å øke og senke både lyd og sensitiviteten.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor
Emmeli
18/11/2016
Sverige
Enkel och superbra!
Enkel att använda, du hör minsta ljud från ditt barn. Du kan även välja hur känslig den ska vara. Har haft den i drygt ett år nu och vi tycker fortfarande att det är det bästa köpte vi gjort. Otroligt prisvärd!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
JohanD
07/02/2016
Sverige
Billig och pålitlig
Haft den till två barn sedan 2012. Alltid fungerat helt perfekt. Lång räckvidd, bra batteritid på båda enheterna. Bra ljud och mycket fin byggkvalitet. Kan inte låta bli att tänka att andra recensenter inte kan sköta den på rätt sätt, och den är ändå otroligt enkel att använda.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt
Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer, avhengig av omgivelsene og faktorer som forårsaker forstyrrelser.