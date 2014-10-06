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  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
  • Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din

Utgått

Philips Avent Audio MonitorsDECT babymonitor

SCD505/00

3.6
| (124) Anmeldelser
Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
Våre Avent DECT-babymonitorer gir deg en følelse av å være nær babyen selv om dere ikke er i samme rom. Den mest pålitelige tilkoblingen med krystallklar lyd, et beroligende nattlys og vuggesanger for deg og babyen.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden

Fullstendig ro i sjelen mens babyen sover

Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din

  • 100 % privat kobling

  • Nattlys og vuggesanger

  • Beroligende prat-funksjon

DECT-teknologi garanterer null interferens og 100 % privat kobling

DECT-teknologi garanterer null interferens og 100 % privat kobling

DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din.

Perfekt, klar lyd på grunn av DECT-teknologi

Perfekt, klar lyd på grunn av DECT-teknologi

Hør den minste pludring og gurgling med perfekt klarhet. DECT-teknologi (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gir deg høy kvalitet og krystallklar lyd, slik at du kan høre babyen din hele tiden.

Energibesparende ØKO-modus

Energibesparende ØKO-modus

Slå på ECO-modus for å redusere strømoverføringen på barnerommet. I ECO-modus kobles enhetene inn bare når babyen lager en lyd.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.6

av 5

124

Anmeldelser

06/10/2014

Norge

Norge

Gjør jobben

Den fungerer bra, god lyd, rolig musikk som roer ned barnet, god dekning og mulighet til å øke og senke både lyd og sensitiviteten.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD505/00 DECT babymonitor

18/11/2016

Sverige

Sverige

Enkel och superbra!

Enkel att använda, du hör minsta ljud från ditt barn. Du kan även välja hur känslig den ska vara. Har haft den i drygt ett år nu och vi tycker fortfarande att det är det bästa köpte vi gjort. Otroligt prisvärd!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

07/02/2016

Sverige

Sverige

Billig och pålitlig

Haft den till två barn sedan 2012. Alltid fungerat helt perfekt. Lång räckvidd, bra batteritid på båda enheterna. Bra ljud och mycket fin byggkvalitet. Kan inte låta bli att tänka att andra recensenter inte kan sköta den på rätt sätt, och den är ändå otroligt enkel att använda.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Audio Monitors SCD505/00 DECT-babyvakt

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer, avhengig av omgivelsene og faktorer som forårsaker forstyrrelser.