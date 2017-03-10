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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
merket er anbefalt av mødre over hele verden
Minimal forstyrrelse fra andre monitorer.
Tennes når batteriet må lades opp eller skiftes.
Gir muligheten til justere volumet på foreldreenheten, slik at det passer til alle typer bruk.
3.5
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Jule1602
10/03/2017
Deutschland
Sehr zurfieden
Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD470/00 Analoges Babyphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD470/00 Analoges Babyphone
nelev
21/08/2011
België
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD470/00 Analoge babyfoon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD470/00 Analoge babyfoon
Patrick
04/10/2017
Suomi
scd470/00
suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa
Denne omtalen gjelder SCD470/00 Analogue baby monitor
Denne omtalen gjelder SCD470/00 Analogue baby monitor