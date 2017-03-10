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Utgått

Philips AventAnalog babymonitor

SCD470/00

3.5
| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Du hører babyen
Sikrer sikkert mottak i og rundt huset og minimalt med forstyrrelse fra noen andre enheter.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden

Rekkevidde på opptil 150 m

Du hører babyen

Minimal forstyrrelse fra andre monitorer

Minimal forstyrrelse fra andre monitorer.

Tennes når batteriet må lades opp eller skiftes

Tennes når batteriet må lades opp eller skiftes.

Juster volumet på foreldreenheten etter alle situasjoner

Gir muligheten til justere volumet på foreldreenheten, slik at det passer til alle typer bruk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.5

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

1

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zurfieden

Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD470/00 Analoges Babyphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD470/00 Analoges Babyphone

21/08/2011

België

België

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD470/00 Analoge babyfoon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD470/00 Analoge babyfoon

04/10/2017

Suomi

Suomi

scd470/00

suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa

Denne omtalen gjelder SCD470/00 Analogue baby monitor

Denne omtalen gjelder SCD470/00 Analogue baby monitor

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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