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Utgått
Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske
Søvn og næring er viktig for babyens helse og velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte deltakere ble utført for å se om utformingen av tåteflasker for nyfødte påvirket "spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips Avent Classic-babyflasken reduserte uro med omtrent 28 minutter per dag sammenlignet med sammenligningsflasken (46 min vs. 74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om natten.**
4.8
av 5
24
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Loobie78
30/07/2012
United Kingdom
Excellent bottles
I have just bought 2 of these starter sets for my new baby who is due in 4 weeks, i used Avent bottles with my son and think they are a great product and have had no problems with them.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD270/00 Newborn Starter Set
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD270/00 Newborn Starter Set
Jara30
24/07/2012
United Kingdom
This product is really effective as anti collic for my baby.
Ever since, I choose quality products rather than buying cheap things but with less quality. Avent bottles are very good and really anti colic. Obviously i can see bubbles coming out from inside the bottles and leave no pressure from it. I love this bottles very durable.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD270/00 Newborn Starter Set
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD270/00 Newborn Starter Set
mel81
24/07/2012
United Kingdom
This product very good
I bought it for my son and used it till now.he is 9 months old now.it's a great product easy to use.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD270/00 Newborn Starter Set
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD270/00 Newborn Starter Set
En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer var mindre plaget av uro enn babyer som ble matet med en flaske av et annet merke. (Undersøkelsen ble utført av Institute of Child Health i London. 2008.)
En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer som ble matet med Avent-flasken, var mindre plaget av kolikk enn babyer som ble matet med et annet merke, spesielt om natten.