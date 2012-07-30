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  • Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten*
  • Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten*
  • Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten*
  • Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten*
  • Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten*
  • Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten*
  • Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten*
  • Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten*
  • Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten*
  • Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten*

Utgått

Philips AventStartsett for nyfødte

SCD270/00

4.8
| (24) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten*
Philips Avent-startsettet SCD270/00 inneholder følgende BPA-frie tåteflasker: 2 x 125 ml / 4 oz og 2 x 260 ml / 9 oz
Se alle fordeler

Mindre kolikk**

Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten*

Denne flasken er laget av PES – et materiale uten BPA

Denne flasken er laget av PES – et materiale uten BPA

Lett å kombinere amming og mating med flaske

Lett å kombinere amming og mating med flaske

Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Søvn og næring er viktig for babyens helse og velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte deltakere ble utført for å se om utformingen av tåteflasker for nyfødte påvirket "spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips Avent Classic-babyflasken reduserte uro med omtrent 28 minutter per dag sammenlignet med sammenligningsflasken (46 min vs. 74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om natten.**

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.8

av 5

24

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

30/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent bottles

I have just bought 2 of these starter sets for my new baby who is due in 4 weeks, i used Avent bottles with my son and think they are a great product and have had no problems with them.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD270/00 Newborn Starter Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD270/00 Newborn Starter Set

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product is really effective as anti collic for my baby.

Ever since, I choose quality products rather than buying cheap things but with less quality. Avent bottles are very good and really anti colic. Obviously i can see bubbles coming out from inside the bottles and leave no pressure from it. I love this bottles very durable.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD270/00 Newborn Starter Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD270/00 Newborn Starter Set

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product very good

I bought it for my son and used it till now.he is 9 months old now.it's a great product easy to use.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD270/00 Newborn Starter Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD270/00 Newborn Starter Set

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Ansvarsfraskrivelser

  1. En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer var mindre plaget av uro enn babyer som ble matet med en flaske av et annet merke. (Undersøkelsen ble utført av Institute of Child Health i London. 2008.)

  2. En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer som ble matet med Avent-flasken, var mindre plaget av kolikk enn babyer som ble matet med et annet merke, spesielt om natten.