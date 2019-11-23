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  • Den perfekte bærevesken til korte turer
  • Den perfekte bærevesken til korte turer
  • Den perfekte bærevesken til korte turer
  • Den perfekte bærevesken til korte turer
  • Den perfekte bærevesken til korte turer
  • Den perfekte bærevesken til korte turer

Utgått

Philips AventKompakt AVENT-babyreiseveske

SCD151/50

3.1
| (40) Anmeldelser
Den perfekte bærevesken til korte turer
Denne stilige og uunnværlige vesken er utformet for en rask tur til butikken eller for å besøke en venn i et par timer. Den er laget av avtørkbar mikrofiber av høy kvalitet og har plass til utstyr for mating og skift av babyen. Vesken har en innvendig lomme til personlige eiendeler.
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Enkel å pakke – enkel å bære

Den perfekte bærevesken til korte turer

  • Rød

Sikrer at flasker holder seg varme eller kalde

Sikrer at flasker holder seg varme eller kalde

3M Thinsulate™-lommen holder to Avent-flasker med kokt vann varme eller kald ferdigblandet morsmelkerstatning/brystmelk kald i mange timer.

Lett, avtørkbar mikrofiber

Lett, avtørkbar mikrofiber

Mikrofiber veier lite og er enkelt å rengjøre.

Bred, justerbar skulderstropp

Philips AVANT Urban-vesken har en bred, justerbar skulderstropp for optimal bærekomfort

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.1

av 5

40

Anmeldelser

23/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great for keeping drinks cold

It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap

Fordeler

Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull

Ulemper

Can't machine wash, only sponge dry

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

22/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for winter

Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great and saves money

We bought this product as we were using lots of cartons for journeys and days out. Now we fill with 2 bottles and off we go for up to 4 hours!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD137/61 Nylon Therma Tote

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD137/61 Nylon Therma Tote

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  • Tidlig tilgang til salg.
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