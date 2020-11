Den perfekte bærevesken til korte turer

Denne stilige og uunnværlige vesken er utformet for en rask tur til butikken eller for å besøke en venn i et par timer. Den er laget av avtørkbar mikrofiber av høy kvalitet og har plass til utstyr for mating og skift av babyen. Vesken har en innvendig lomme til personlige eiendeler. Se alle fordeler