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Utgått
SCD150/72
Blå
For oppbevaring av kald brystmelk/morsmelkerstatning eller oppkokt varmt vann i opptil 4 timer.
Philips AVANT Urban-vesken har en bred, justerbar skulderstropp for optimal bærekomfort
3.1
av 5
40
Anmeldelser
Debfly
23/11/2019
United Kingdom
Great for keeping drinks cold
It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap
Fordeler
Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull
Ulemper
Can't machine wash, only sponge dry
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag
Endencja
22/01/2014
United Kingdom
Perfect for winter
Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag
munch1202
29/07/2012
United Kingdom
Great and saves money
We bought this product as we were using lots of cartons for journeys and days out. Now we fill with 2 bottles and off we go for up to 4 hours!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD137/61 Nylon Therma Tote
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD137/61 Nylon Therma Tote
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