ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Mating på reise
  • Mating på reise
  • Mating på reise
  • Mating på reise
  • Mating på reise
  • Mating på reise

Utgått

Philips AventAvent ThermaBag i neopren

SCD150/72

3.1
| (40) Anmeldelser
Mating på reise
Den stilige Avent ThermaTote har plass til to Avent-flasker, to Magic-kopper eller fire VIA-kopper. Det doble isolasjonslaget holder melken kald eller vannet varmt i opptil fire timer. Lett, kompakt og praktisk på tur.
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Utformet for å inneholde flasker, VIA- og Magic-kopper

Mating på reise

  • Blå

Sikrer at flasker holder seg varme eller kalde

Sikrer at flasker holder seg varme eller kalde

For oppbevaring av kald brystmelk/morsmelkerstatning eller oppkokt varmt vann i opptil 4 timer.

Bred, justerbar skulderstropp

Philips AVANT Urban-vesken har en bred, justerbar skulderstropp for optimal bærekomfort

Utformet for å inneholde Avent-flasker, VIA- og Magic-kopper

Utformet for å inneholde Avent-flasker, VIA- og Magic-kopper

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.1

av 5

40

Anmeldelser

23/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great for keeping drinks cold

It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap

Fordeler

Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull

Ulemper

Can't machine wash, only sponge dry

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

22/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for winter

Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great and saves money

We bought this product as we were using lots of cartons for journeys and days out. Now we fill with 2 bottles and off we go for up to 4 hours!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD137/61 Nylon Therma Tote

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD137/61 Nylon Therma Tote

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 