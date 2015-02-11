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Utgått
Skånsom eksfoliering av huden
For ukentlig bruk
Bytt hver 6. måned
Enkel å bytte
Busten har en spesialutviklet form. De korteste bustene eksfolierer huden skånsomt mens de lengre bustene fjerner døde hudceller.
Med VisaPure kan du fjerne flere sminkerester og matte og døde hudceller. Hudpleieproduktene du liker best, som kremer, oljer og essenser, absorberes bedre i huden takket være den dyptgående rensen.
Alle VisaPure-børstene har en unik 5-i-1 børstehårsteknologi. Hver bust er polert to ganger, og de silkemyke endene sikrer en god gli. VisaPure-bustene er ekstra lange, noe som gjør dem svært komfortable mot huden. VisaPure-bustene er opptil tre ganger mindre enn porene dine for maksimal effekt, og de tette børstene dekker flere porer i én behandling som føles myk og luksuriøs under ansiktsrensingen. Materialet i børstene er nøye utvalgt for en vannavstøtende effekt.
4.6
av 5
94
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
nickyb
11/02/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
fantastic
these heads are good value and easy to replace, the brush is amazing, my skin is the best it has ever been, well worth spending your money on. i love this and when you look at the prices of other big brand brushes, these work out really good value.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head
Pola123
20/01/2015
United Kingdom
Revelation
Brush great adapts to the skin, thoroughly cleans the face. Is effective :)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head
Grazyna M
17/04/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Sehr gute Bürste
Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut