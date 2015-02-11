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  • Børstehode for sensitiv hud
  • Børstehode for sensitiv hud
  • Børstehode for sensitiv hud
  • Børstehode for sensitiv hud
  • Børstehode for sensitiv hud
  • Børstehode for sensitiv hud
  • Børstehode for sensitiv hud
  • Børstehode for sensitiv hud

Utgått

VisaPureAnsiktsbørste for sensitiv hud

SC5991/10

4.6
| (94) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
Børstehode for sensitiv hud
Sensitive-børstehodet gir ekstra skånsom rengjøring med spesialutformede tynnere børstehår med en unik teknologi som gjør at det glir lett uten å irritere. Børsten har 32 000 silkemyke børstehår for en mer skånsom rengjøring.
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For ren og myk hud

Børstehode for sensitiv hud

  • For normal og følsom hud

  • For daglig bruk

  • Bytt børstehode hver tredje måned

  • Enkel å bytte

Sensitiv børste til normal og sensitive hudtyper

Like skånsom mot sensitiv hud som rensing for hånd. De unikt utformede og silkemyke bustene etterlater ikke huden slitt og tørr. De spesialdesignede bustene er enda tynnere og mykere enn det vanlige børstehodet og gir deg en enda mykere og mer følsom renseopplevelse for sensitiv hud.

Øker absorberingen av hudpleieprodukter

Øker absorberingen av hudpleieprodukter

Med VisaPure kan du fjerne flere sminkerester og matte og døde hudceller. Hudpleieproduktene du liker best, som kremer, oljer og essenser, absorberes bedre i huden takket være den dyptgående rensen.

Unik sammensetning av bust som renser ansiktet

Alle VisaPure-børstene har en unik 5-i-1 børstehårsteknologi. Hver bust er polert to ganger, og de silkemyke endene sikrer en god gli. VisaPure-bustene er ekstra lange, noe som gjør dem svært komfortable mot huden. VisaPure-bustene er opptil tre ganger mindre enn porene dine for maksimal effekt, og de tette børstene dekker flere porer i én behandling som føles myk og luksuriøs under ansiktsrensingen. Materialet i børstene er nøye utvalgt for en vannavstøtende effekt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.6

av 5

94

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

2

11/02/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

fantastic

these heads are good value and easy to replace, the brush is amazing, my skin is the best it has ever been, well worth spending your money on. i love this and when you look at the prices of other big brand brushes, these work out really good value.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head

20/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Revelation

Brush great adapts to the skin, thoroughly cleans the face. Is effective :)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisaPure SC5990/10 Normal Skin Cleansing Brush Head

17/04/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Sehr gute Bürste

Schnelle Lieferung und gute Preis Sehr sanfte Gesicht Bürste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder VisaPure SC5991/10 Ersatz-Bürstenkopf für empfindliche Haut

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