Lumea IPL Prestige - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!

Philips Lumea IPL Prestige er en trådløs, rask og effektiv IPL-modell for deg som vil fjerne uønsket hårvekst på kroppen og i ansiktet. IPL (Intense Pulsed Light) reduserer hårveksten opptil 75 % allerede etter 4 behandlinger. For langvarig resultat bør behandlingen gjentas hver fjerde til åttende uke. Denne modellen har et ekstra tilbehør som er spesielt tilpasset behandling av uønsket hårvekst i ansiktet, og et ekstra effektivt filter for behandling av bikiniområdet. Se alle fordeler