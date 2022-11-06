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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
5 innstillinger for manuell intensitet
3 vedlegg: Kropp, ansikt, bikini
Lumea IPL-app
Bruk med ledning
Kom i gang med den første fasen med fire behandlinger annenhver uke – halvparten så mange behandlinger som med andre merker. Deretter frisker du opp månedlig for å opprettholde resultatene.
Velg mellom 5 intensitetsinnstillinger for en behagelig opplevelse. Hudtonesensoren hindrer deg i å behandle områder av huden din som er for mørk for IPL-behandling.
Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.
Priser
4.2
av 5
1610
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
Pinky54
06/11/2022
Norge
Bekreftet kjøper
Produktet har flotte funksjoner
Den er enkel i bruk og den fungerer etter forventninger, men den kunne vært oppladbar trådløs.
Fordeler
Reduserer hårvekst
Ulemper
Den må kobles til strøm
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet
Anonym
05/04/2017
Danmark
Alle pengene værd
Efter blot to dage er mange af hårene røget af. Jeg var skeptisk inden købet, men er allerede super super glad for den. Og glæder mig til at se næste gangs resultat. Det gør absolut ikke ondt :-)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Itulka81
19/03/2017
Danmark
Bekreftet kjøper
Den er rigtig gode.
Jeg er rigtig meget glad for den.Den er rigtig gode
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Median hårreduksjon etter 12 behandlinger: 82 % på leggene
Når behandlingsplanen følges. Beregnet for bruk på legger, bikinilinje, armhuler og ansikt. Lampens levetid går ikke utover Philips' to år lange verdensomspennende garanti