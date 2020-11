Tilpasset for sikker og effektiv bruk i hjemmet

Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i ditt eget hjem. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle vårt banebrytende hårfjerningssystem. I over 10 år har vi gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser med over 2000 frivillige.