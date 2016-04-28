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Utgått
SBM130ORG/00
Alt-i-ett bærbar høyttaler
Nyt musikk via alt-i-ett bærbar høyttaler fra Philips. Spill av favorittmusikken din via USB-/MicroSD-kort-/aux-in-tilkobling. Høyttaleren med wOOx™-teknologi er kompakt og leveres med oppladbart batteri og i flere farger.
Oransje
USB
Bare fyll USB- eller microSD- kortet med ønsket innhold og koble det til spilleren – så trenger du aldri å bekymre deg for å gå tom for underholdningsalternativer igjen.
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Argentinitis
28/04/2016
España
Muy bueno
Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SBM130ORG Altavoz portátil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SBM130ORG Altavoz portátil