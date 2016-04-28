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Utgått

Bærbar høyttaler

SBM130ORG/00

4

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Alt-i-ett bærbar høyttaler

Nyt musikk via alt-i-ett bærbar høyttaler fra Philips. Spill av favorittmusikken din via USB-/MicroSD-kort-/aux-in-tilkobling. Høyttaleren med wOOx™-teknologi er kompakt og leveres med oppladbart batteri og i flere farger.

Se alle fordeler

Alt-i-ett bærbar høyttaler

  • Oransje

  • USB

Enkel avspilling fra USB-/microSD-kort

Bare fyll USB- eller microSD- kortet med ønsket innhold og koble det til spilleren – så trenger du aldri å bekymre deg for å gå tom for underholdningsalternativer igjen.

Innebygd oppladbart batteri

Kompakt og mobil

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

28/04/2016

España

España

Muy bueno

Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SBM130ORG Altavoz portátil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SBM130ORG Altavoz portátil

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