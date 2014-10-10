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Utgått
SBM130BLU/00
Alt-i-ett bærbar høyttaler
Nyt musikk via alt-i-ett bærbar høyttaler fra Philips. Spill av favorittmusikken din via USB-/MicroSD-kort-/aux-in-tilkobling. Høyttaleren med wOOx™-teknologi er kompakt og leveres med oppladbart batteri og i flere farger.
Blå
USB
Bare fyll USB- eller microSD- kortet med ønsket innhold og koble det til spilleren – så trenger du aldri å bekymre deg for å gå tom for underholdningsalternativer igjen.
Digital radio er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. Digitale stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det ikke blir endringer når du er i bevegelse.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Titol27
10/10/2014
España
Bekreftet kjøper
Excelente, ligero, práctico,
Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SBM130BLU Altavoz portátil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SBM130BLU Altavoz portátil