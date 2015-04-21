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Utgått
SBM100WHI/00
Alt-i-ett bærbar høyttaler
Nyt musikk via alt-i-ett bærbar høyttaler fra Philips. Spill av favorittmusikken din via MicroSD-kort-/aux-in-tilkobling. Høyttaleren med wOOx™-teknologi er kompakt og leveres med oppladbart batteri og i flere farger.
Hvit
Bare fyll kortet med ønsket innhold og koble det til spilleren – så trenger du aldri å bekymre deg for å gå tom for underholdningsalternativer igjen.
Koble hodetelefonene dine til denne Philips-enheten for en mer personlig lydopplevelse når du vil. Du kan glede deg over favorittmusikken med flott lyd uten å forstyrre andre, ved å koble hodetelefonene til denne enheten.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Safiiri
21/04/2015
Suomi
Kätevä äänentuottaja
Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SBM100WHI kannettava kaiutin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SBM100WHI kannettava kaiutin