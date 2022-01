Innebygd digital FM-radio

Digital radio er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. Digitale stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det ikke blir endringer når du er i bevegelse.