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Utgått

Bærbar høyttaler

SBM100WHI/00

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Alt-i-ett bærbar høyttaler

Nyt musikk via alt-i-ett bærbar høyttaler fra Philips. Spill av favorittmusikken din via MicroSD-kort-/aux-in-tilkobling. Høyttaleren med wOOx™-teknologi er kompakt og leveres med oppladbart batteri og i flere farger.

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Alt-i-ett bærbar høyttaler

  • Hvit

Enkel avspilling fra microSD-kort

Bare fyll kortet med ønsket innhold og koble det til spilleren – så trenger du aldri å bekymre deg for å gå tom for underholdningsalternativer igjen.

Stereohodetelefonkontakt for bedre personlig musikknytelse

Koble hodetelefonene dine til denne Philips-enheten for en mer personlig lydopplevelse når du vil. Du kan glede deg over favorittmusikken med flott lyd uten å forstyrre andre, ved å koble hodetelefonene til denne enheten.

Kompakt og mobil

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
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21/04/2015

Suomi

Suomi

Kätevä äänentuottaja

Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SBM100WHI kannettava kaiutin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SBM100WHI kannettava kaiutin

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