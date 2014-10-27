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Utgått
SBM100ORG/00
Alt-i-ett bærbar høyttaler
Nyt musikk via alt-i-ett bærbar høyttaler fra Philips. Spill av favorittmusikken din via MicroSD-kort-/aux-in-tilkobling. Høyttaleren med wOOx™-teknologi er kompakt og leveres med oppladbart batteri og i flere farger.
Oransje
Dette anlegget har en total utgangseffekt på 1,5 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Jiovanni
27/10/2014
Italia
Buona funzionalità generale
Apparecchio funzionale. Audio veramente potente, viste le dimensioni. Buona la lettura dei file musicale da micro SD. Buona la superfice anti graffio e la tonalità del colore. Forse l'indicazione sui tasti funzione, dovrebbe essere di un colore diverso da quello dell'aparecchio.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SBM100ORG Altoparlante portatile
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SBM100ORG Altoparlante portatile