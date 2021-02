Ladingsbasen holder batteriene ladet og klare til bruk

Med den innebygde batteriladeren i basen får du større frihet (ved full opplading) til å ta med deg foreldreenheten rundt i huset slik at du kan holde kontakt med babyen. Den er også et praktisk sted å oppbevare foreldreenheten og samtidig sikre at den alltid er klar til bruk.