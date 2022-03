Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lydkvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.