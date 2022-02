Sett sammen to shoqboxes til L-R-høyttalere

Du kan sette sammen to ShoqBox-høyttalere med smartsensoren for et stereosystem på kanalene på venstre og høyre side. Bare plasser de to høyttalerne side ved side, og dra hendene over begge sensorene fra utsiden og innover samtidig. Perfekt for fest eller sammenkomster. Gled deg over stor stereolyd fra musikk, filmer og spill.