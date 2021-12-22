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Utgått
Dundrende rytmer, strålende lys
Gjør deg klar til å slippe løs rytmene! Philips ShoqBox SB300 gir deg eksplosiv, pumpende bass gjennom doble basselementer. Øk energien med lys som pulserer til rytmen. Robust, støtsikker og vanntett – ta med deg festen hvor som helst.
Bluetooth®
Vanntett, støtsikker
Flerfargede lamper
Spill av musikk høyt – når som helst og hvor som helst. Med det innebygde oppladbare batteriet kan du høre på din personlige musikk uten å bekymre deg over ledningsrot og det å finne en stikkontakt. Nå kan du glede deg over flott musikk som du kan ta med deg overalt.
Tre inn i lyset og føl kraften fra dunkende rytmer og blinkende lys. Flere farger pulserer til rytmene i musikken som vekker musikken til live og legger til enda en dimensjon på festen. Eller om du heller vil danse i mørket, så går det også bra – bare vri på en knapp, så er lysene av.
Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik at den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får et innkommende anrop, stoppes musikken midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. Foreta en forretningssamtale, eller ring en venn fra en fest. Den fungerer flott uansett.
4.0
av 5
12
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Ffflowflow
22/12/2021
Nederland
klein apparaatje waar redelijk veel geluid uitkomt
Voor de grootte komt er redelijk mooi en voor zijn grootte redelijk hard geluid en mooi licht effect er bij
Fordeler
Moo en redelijk hard geluid voor hoe klein hij is
Ulemper
Weet nog niet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ShoqBox SB300B wireless portable speaker
Bruksdato 2021-11-22
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ShoqBox SB300B wireless portable speaker
Bruksdato 2021-11-22
Jon334
11/08/2018
Portugal
Muito bom produto simples
Excelente som leve para transporte bonito diseiner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios
Greguss
28/01/2018
France
Tres bonne enceintes
Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil