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Utgått

ShoqBoxtrådløs bærbar høyttaler

SB300B/00

4

| (12) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet

Dundrende rytmer, strålende lys

Gjør deg klar til å slippe løs rytmene! Philips ShoqBox SB300 gir deg eksplosiv, pumpende bass gjennom doble basselementer. Øk energien med lys som pulserer til rytmen. Robust, støtsikker og vanntett – ta med deg festen hvor som helst.

Se alle fordeler

Dundrende rytmer, strålende lys

  • Bluetooth®

  • Vanntett, støtsikker

  • Flerfargede lamper

Det innebygde oppladbare batteriet holder festen i gang

Spill av musikk høyt – når som helst og hvor som helst. Med det innebygde oppladbare batteriet kan du høre på din personlige musikk uten å bekymre deg over ledningsrot og det å finne en stikkontakt. Nå kan du glede deg over flott musikk som du kan ta med deg overalt.

Lys opp! Flerfargede lys blinker til rytmene

Lys opp! Flerfargede lys blinker til rytmene

Tre inn i lyset og føl kraften fra dunkende rytmer og blinkende lys. Flere farger pulserer til rytmene i musikken som vekker musikken til live og legger til enda en dimensjon på festen. Eller om du heller vil danse i mørket, så går det også bra – bare vri på en knapp, så er lysene av.

Innebygd mikrofon for håndfrie telefonsamtaler

Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik at den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får et innkommende anrop, stoppes musikken midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. Foreta en forretningssamtale, eller ring en venn fra en fest. Den fungerer flott uansett.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

12

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

3

22/12/2021

Nederland

Nederland

klein apparaatje waar redelijk veel geluid uitkomt

Voor de grootte komt er redelijk mooi en voor zijn grootte redelijk hard geluid en mooi licht effect er bij

Fordeler

Moo en redelijk hard geluid voor hoe klein hij is

Ulemper

Weet nog niet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ShoqBox SB300B wireless portable speaker

Bruksdato 2021-11-22

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ShoqBox SB300B wireless portable speaker

Bruksdato 2021-11-22

11/08/2018

Portugal

Portugal

Muito bom produto simples

Excelente som leve para transporte bonito diseiner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

28/01/2018

France

France

Tres bonne enceintes

Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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