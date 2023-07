Hjelper deg til å barbere med optimalt trykk

Bruk av riktig trykk er nøkkelen til tett barbering og beskyttelse av huden. De avanserte sensorene i barbermaskinen leser av trykket du bruker, og det nyskapende lyssignalet viser når du trykker for hardt eller for lite. For en personlig barbering som passer for deg.