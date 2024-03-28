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Utgått
Beskyttende SkinGlide-belegg
SteelPrecision-blader
Bevegelsessensor
360-D fleksible hoder
Et beskyttende belegg ligger mellom barberingshodet og huden. Det består av opptil 2000 mikroteknologiske perler per kvadratmillimeter som reduserer friksjonen på huden med 25 %* for å minimere irritasjon.
De 45 selvslipende SteelPrecision-knivene på denne Philips-barbermaskinen er kraftige, men skånsomme. De fullfører opptil 90 000 klippehandlinger per minutt og klipper mer hår per strøk** for en ren og komfortabel finish.
Bevegelsesfølsom teknologi for barbermaskiner følger hvordan du barberer deg og veileder deg til en mer effektiv teknikk. Etter bare tre barberinger oppnådde de fleste menn en bedre barberingsteknikk for færre strøk***.
4.3
av 5
2959
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Hansnute
28/03/2024
Norge
Bekreftet kjøper
God barbermarskin
Bruker med barberskum. Blir like glattbarbert som med høvel, å huden blir ikke irritert eller sår.
Fordeler
Tett barbering. Lang batterilevetid.
Ulemper
Ikke funne nån...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
tjokrist
14/04/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Best
Beste barberer maskin jeg noen gang har eid i mine snart 60år. Utrolig barbering med denne, før fikk jeg bare så tett barbering med høvel . Så får ikke fullrost denne maskinen
Fordeler
Tett barbering og glatt som bare det. Kan bruke barberer skum også
Ulemper
Ingen foreløpig
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/55 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7783/55 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Erot
29/03/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Godt fornyede med produktet
Maskin har funger godt ,og har god batteri kapasitet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7786/59 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7786/59 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
sammenlignet med ikke-belagt materiale
Testet mot Philips 3000-serien.
* Basert på brukere av Philips S7000-serien og GroomTribe i 2019.
* * Sammenligning av barberavfall etter å ha brukt rengjøringsmiddel kontra vann i patronen.