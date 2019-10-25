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Utgått
MultiPrecision-blad for tett barbering
Anti-friksjonsbelegg beskytter huden
Våt- og tørrbarbering
Presisjonstrimmer, nesetrimmer, etui
Få en barbering som er rask og tett. MultiPrecision-knivbladene løfter opp både lange og korte hår for å skjære dem – og eventuelt andre skjeggstubber – av med bare noen få bevegelser.
Et spesielt belegg på ringene er utformet for å redusere friksjon på huden. Dette gir en lett og glatt barbering som reduserer hudirritasjon.
Følger konturene i fem retninger, med fem uavhengige bevegelser, noe som gjør at barbermaskinen glir behagelig over huden med minimal motstand.
4.3
av 5
760
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
Lyset88
25/10/2019
Norge
En kjempegod barbermaskin
[Employee of philipsglobal] Jeg har all den tid det har vært nødvendig å barbere meg opplevd hudirritasjon og klarte ikke barbere meg særlig hyppig før uten vondt her og der. Så fik jeg øye på denne, som skal være ekstra skånsom. Vel verdt ett forsøk, tenkte jeg... Med denne maskinen i hus ble jeg derimot positivt overrasket, og bruker den til daglig med største velbehag, 1: Maskinen er skånsom mot huden selv ved tørr barbering, siden jeg kan roe ned hastigheten når jeg barberer følsomme områder. resultatet ble så å si null irritasjon, og det på første forsøk! 2: Maskinen tar svært grundig, og lugger ikke, og den er ganske rask. Fjeset er så å si uten skjegg på ett par minutter. det belaster huden en del mindre med en effektiv maskin som denne. 3: En time på lading, så er den klar for mange nye runder. kort ladetid betyr at jeg kan sette den på når jeg står opp, og reise hjemmefra glattbarbert allikevel. Hittil ikke hatt bruk for hurtiglading, men det føles ekstra trygt at den skal greie seg med kortere tid også skulle jeg ha en stresset periode. 4: den veier praktisk talt ingen ting, og har ett godt gummibelegg slik at det skal mer til før jeg mister taket selv om den skulle bli med en tur i dusjen. praktisk! litt ekstra tilbehør er også svært praktisk til en liten stuss av hår ellers i ansiktet. lett montert/demontert så snart man har fått teknikken på det. 5: vedlikeholdet er lettvint og godt beskrevet, slik at jeg lett holder maskinen pen etter hver bruk. tar maks ett minutts tid eller to.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 6000 S6650/48 Barbermaskin for effektiv og beskyttende barbering
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 6000 S6650/48 Barbermaskin for effektiv og beskyttende barbering
Kurt P
06/11/2022
Danmark
Bekreftet kjøper
Super barbermaskine
Bedste maskine til dato .Den er støjsvag og barberer meget tæt og nem at rengøre
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 6000 S6650/48 Barbermaskine til effektiv og beskyttende barbering
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 6000 S6650/48 Barbermaskine til effektiv og beskyttende barbering
Zok2o
08/05/2019
Sverige
Väldigt nöjd
Tystgående lättglidande rakapparat med ett bra grepp. Har använt den i nästan en månad utan att ha behövt ladda den en ända gång!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 6000 S6680/26 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 6000 S6680/26 Rakapparat för en effektiv och skyddande rakning
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.