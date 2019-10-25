[Employee of philipsglobal] Jeg har all den tid det har vært nødvendig å barbere meg opplevd hudirritasjon og klarte ikke barbere meg særlig hyppig før uten vondt her og der. Så fik jeg øye på denne, som skal være ekstra skånsom. Vel verdt ett forsøk, tenkte jeg... Med denne maskinen i hus ble jeg derimot positivt overrasket, og bruker den til daglig med største velbehag, 1: Maskinen er skånsom mot huden selv ved tørr barbering, siden jeg kan roe ned hastigheten når jeg barberer følsomme områder. resultatet ble så å si null irritasjon, og det på første forsøk! 2: Maskinen tar svært grundig, og lugger ikke, og den er ganske rask. Fjeset er så å si uten skjegg på ett par minutter. det belaster huden en del mindre med en effektiv maskin som denne. 3: En time på lading, så er den klar for mange nye runder. kort ladetid betyr at jeg kan sette den på når jeg står opp, og reise hjemmefra glattbarbert allikevel. Hittil ikke hatt bruk for hurtiglading, men det føles ekstra trygt at den skal greie seg med kortere tid også skulle jeg ha en stresset periode. 4: den veier praktisk talt ingen ting, og har ett godt gummibelegg slik at det skal mer til før jeg mister taket selv om den skulle bli med en tur i dusjen. praktisk! litt ekstra tilbehør er også svært praktisk til en liten stuss av hår ellers i ansiktet. lett montert/demontert så snart man har fått teknikken på det. 5: vedlikeholdet er lettvint og godt beskrevet, slik at jeg lett holder maskinen pen etter hver bruk. tar maks ett minutts tid eller to.