    Tett barbering

      Philips Shaver 500 Series Våt og tørr elektrisk kompakt barbermaskin

      S591/05

      Totalvurdering / 5
      Tett barbering

      Philips 500-serien med sitt kompakte design er utformet for å gi deg en tett barbering, også når du er på farten. Du vil se og føle deg bra hver dag, når som helst og hvor som helst med denne bærbare barbermaskinen.

      Tett barbering

      Også når du er på farten

      • SteelPrecision-knivblader
      • Lift & Cut-teknologi
      • Flytende 3D-hoder
      • Kompakt design
      Tett barbering, selv når du er på farten

      Tett barbering, selv når du er på farten

      Vårt unike Lift & Cut roterende barberingssystem løfter håret forsiktig ut av roten, uten å kutte huden, for en tett barbering.

      Effektivitet i alle retninger

      Effektivitet i alle retninger

      Våre 360° roterende SteelPrecision-blader fanger hår som vokser i forskjellige retninger. Med 3 000 000 kuttebevegelser per minutt sikrer de en rask barbering når som helst, hvor som helst.

      Følger ansiktskonturene for en behagelig barbering

      Følger ansiktskonturene for en behagelig barbering

      Flytende 3D-hoder er designet for å minimere hudirritasjon, og flyter i tre retninger for ideell hudkontakt, noe som sikrer en behagelig barbering.

      Kompakt design

      Kompakt design

      Barbermaskinens kompakte størrelse kombinert med et elegant og trendy utseende sørger for at du skiller deg ut med stil, uansett hvor du er.

      Kraftig, men likevel stille

      Kraftig, men likevel stille

      En sterk og kraftig magnetisk motor gjør at du kan barbere selv tykke skjegg, for en jevn og tett barbering også på farten.

      Korrosjonsbestandig stål som tar vare på huden

      Korrosjonsbestandig stål som tar vare på huden

      Knivene til barbermaskinen er laget av allergivennlig europeisk stål som motstår korrosjon, er hudvennlig og hindrer at knivene får urenheter.

      En praktisk tørr eller forfriskende våt barbering

      En praktisk tørr eller forfriskende våt barbering

      Enten du foretrekker en komfortabel tørrbarbering eller en forfriskende våt barbering med gel eller skum, tilpasser barbermaskinen seg dine behov. IPX7-vannbestandighet gjør det enkelt å rengjøre under rennende vann.

      Kraftig Li-ion-batteri

      Kraftig Li-ion-batteri

      Opplev bekvemmeligheten til et kraftig Li-ion-batteri med opptil 40 min barberingstid på én enkelt 1-timers lading. Trenger du rask barbering? Bare koble til i 5 minutter og få nok strøm til en full barbering.

      Reiseetui for å oppbevare og beskytte barbermaskinen din

      Reiseetui for å oppbevare og beskytte barbermaskinen din

      Sørg for at barbermaskinen er trygg uansett hvor du går. Denne reisevesken er designet med en moderne stil og er mer enn bare et beskyttende tilbehør.

      Legg avsted med ro i sjelen

      Legg avsted med ro i sjelen

      Den magnetiske hetten holder skjærehodet rent, mens reiselåsen hindrer at barbermaskinen slår seg på ved et uhell, slik at du kan nyte reisen uten bekymringer.

      Laget for å vare

      Laget for å vare

      Våre Philips-barbermaskiner er laget med presisjon og holdbarhet i tankene, noe som sikrer langvarig ytelse. Våre barbermaskiner gjennomgår strenge tester for å sikre konsekvent og holdbar ytelse. Nyt en barbermaskin som tåler tidens tann.

      Praktisk lading

      Praktisk lading

      Hos Philips er bærekraft avgjørende i alle deler av produktutviklingen. Vi har en ambisjon om å minimere antall USB-adaptere vi legger ut på markedet. Hvis du trenger en adapter, kan du ta kontakt med oss via kundestøtte: www.philips.com/support

      Tekniske spesifikasjoner

      • Tilbehør

        Reise og oppbevaring
        Reiseetui

      • Drift

        Lading
        • Fulladet på 1 time
        • Fem minutters hurtiglading
        Automatisk spenning
        5 V
        Driftstid
        40 minutter
        Batteritype
        Li-ion

      • Formgivning

        Håndtak
        Ergonomisk grep og håndtering
        Farge
        Metallsvart

      • Service

        Garanti
        2 år
        Erstatningshode
        Bytt annethvert år med SH71

      • Barberingsresultat

        Barberingssystem
        • SteelPrecision-blader
        • Lift & Cut-teknologi
        Følger konturene
        Flytende 3D-hoder

      • Brukervennlighet

        Skjerm
        Batterinivåindikator
        Våt og tørr
        Våt og tørr bruk
        Rengjøring
        Alt kan vaskes

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

