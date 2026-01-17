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Utgått

Shaver 5800 S5355/82 Wet & dry electric shaver, Series 5000

S5884/38

4.3
| (3606) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
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Anmeldelser

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4.3

av 5

3606

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

17/01/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Very good product. Recommend for moderate beard. Battery capacity 1-2 hour

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5885/25 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5885/25 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

13/10/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

En veldig barbermaskin

Jeg har hatt barbermaskinen i 6 uker, og er kjempefornøyd. Jeg bruker den annenhver dag og har kun ladet den 1 gang! Den barberer tett og fint. I kombinasjon med Nivea barberskum fungerer denne helt perfekt

Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5887/35 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5887/35 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

21/06/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Fungerer bra, usikker om må bruke ladestativet eller bare kabelen

Fordeler

Grei, solid produsent

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5898/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5898/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

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