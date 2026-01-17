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  • Kraftig barbering som er skånsom mot huden
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  • Kraftig barbering som er skånsom mot huden
  • Kraftig barbering som er skånsom mot huden
  • Kraftig barbering som er skånsom mot huden
  • Kraftig barbering som er skånsom mot huden
  • Kraftig barbering som er skånsom mot huden
  • Kraftig barbering som er skånsom mot huden
  • Kraftig barbering som er skånsom mot huden
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kraftig barbering som er skånsom mot huden
  • Kraftig barbering som er skånsom mot huden
  • Kraftig barbering som er skånsom mot huden
  • Kraftig barbering som er skånsom mot huden
  • Kraftig barbering som er skånsom mot huden
  • Kraftig barbering som er skånsom mot huden

Utgått

Shaver series 5000Wet & Dry elektrisk barbermaskin

S5583/10

4.3
| (3606) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Kraftig barbering som er skånsom mot huden
Philips 5000-serien gir en kraftig barbering som nå klipper enda mer hår per strøk.* Barbermaskinen er utstyrt med avansert SkinIQ-teknologi, og den tilpasser seg hårtettheten din for å gi bedre hudkomfort.
Se alle fordeler
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

med SkinIQ-teknologi

Kraftig barbering som er skånsom mot huden

  • SteelPrecision-blader

  • PowerAdapt-sensor

  • 360-D fleksible hoder

  • Integrert pop-up-trimmer

Mer klipperesultat i alle strøk

Mer klipperesultat i alle strøk

De 45 selvslipende SteelPrecision-knivene på denne Philips-barbermaskinen er kraftige, men skånsomme. De fullfører opptil 90 000 klippehandlinger per minutt og klipper mer hår per strøk** for en ren og komfortabel finish.

En barbermaskinen med kraften til å temme skjegg

En barbermaskinen med kraften til å temme skjegg

Den elektriske barbermaskinen har intelligente ansiktshårsensoren som leser hårtetthet 125 ganger per sekund. Teknologien tilpasses automatisk og gir en behagelig og skånsom barbering.

Følger konturene i ansiktet ditt

Følger konturene i ansiktet ditt

Denne elektriske barbermaskinen fra Philips er utformet for å følge konturene i ansiktet ditt og har fullstendig fleksible hoder som kan snus 360° for å gi en grundig og komfortabel barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

3606

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

17/01/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Very good product. Recommend for moderate beard. Battery capacity 1-2 hour

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5885/25 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5885/25 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

13/10/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

En veldig barbermaskin

Jeg har hatt barbermaskinen i 6 uker, og er kjempefornøyd. Jeg bruker den annenhver dag og har kun ladet den 1 gang! Den barberer tett og fint. I kombinasjon med Nivea barberskum fungerer denne helt perfekt

Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5887/35 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5887/35 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

21/06/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Fungerer bra, usikker om må bruke ladestativet eller bare kabelen

Fordeler

Grei, solid produsent

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5898/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5898/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Testet i forhold til Philips 3000-serien.