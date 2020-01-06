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Utgått
MultiPrecision-bladsystem
Flex-hoder med fem retninger
SmartClick-presisjonstrimmer
SmartClean-system
Få en rask og tett barbering. MultiPrecision-bladsystemet løfter og kutter alt av hår og skjeggstubber – med noen få bevegelser.
Barberhodene i serie 5000, DynamicFlex, kan bøyes og beveger seg i 5 forskjellige retninger slik at de følger ansiktskonturene langs kjevelinje og hals. Dette skaper en mer effektiv barbering som fanger opp flere skjeggstrå på første forsøk.
Få en tettere barbering med de doble Super Lift & Cut Action-bladene. Det første bladet løfter hvert hår, mens det andre bladet komfortabelt kutter under hudnivå, noe som gir virkelig jevne resultater.
Priser
4.2
av 5
2967
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Hot Spott
06/01/2020
Norge
Bekreftet kjøper
Produktet gjør jobben
Barberer bra og etterlater seg ingenting, Batteriet holder til flere barberinger,foretrkker du våtbarbering så er ikke dette en maskin for deg men den er lett og funksjonell, ta den med på Reiser du vil ikke bli skuffet. Anbefales på det sterkeste.
Fordeler
Lett og ha med seg og bruke.
Ulemper
Ikke futeral/veske til denne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5110/06 Tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5110/06 Tørr elektrisk barbermaskin
Chrwi
31/01/2018
Norge
Veldig fornøyd med min nye barbermaskin
Maskinen er enkel og grei i bruk, hurtigere barbering enn på mine tidligere barbermaskiner.
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5550/10 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5550/10 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
JonM
09/09/2016
Norge
Bekreftet kjøper
Meget effektivt og brukervenligt.
Dette er den beste barbermaskinen jeg har hatt. Effektiv og brukervennlig. Meget lett å holde ren - ved å skylle den under springen etter bruk. Anbefales.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5150/26 Tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5150/26 Tørr elektrisk barbermaskin
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.