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  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
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  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
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  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
  • Hi-Fi, førsteklasses kvalitet

Utgått

Philips FidelioHodetelefoner med mikrofon

S2WT/00

3.7
| (6) Anmeldelser

1 pris

Hi-Fi, førsteklasses kvalitet
Philips Fidelio S2-hodetelefonene er presist konstruert for å levere naturlig, balansert lyd som gjengir alle detaljene, slik artisten ønsket det. Utrolig lyd presenteres i en lett, men robust design for å gi ekte komfort og fornøyelse på farten.
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Uansett hvor du er

Hi-Fi, førsteklasses kvalitet

  • Lyd med høy oppløsning

  • In-ear

  • Kjempemyke silikondeksler

  • Flat kabel

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form

Lyd med høy oppløsning gir den beste lydytelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Fidelio-hodetelefoner oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsningskvalitet. Selv om du lytter til musikksamlingen din som har lyd med høy oppløsning, eller fra en mer tradisjonell musikkilde, hjelper Fidelio-hodetelefonene deg å få mer ut av musikken.

De kraftige13,5 mm neodymdriverne gir enestående lyd

De kraftige13,5 mm neodymdriverne gir enestående lyd

Alle høyttalerdriverne håndplukkes, justeres og testes grundig før de blir paret, slik at vi er sikre på at vi leverer den mest balanserte og naturlige lyden. De 13,5 mm driverne bruker kraftige neodymmagneter for å gi dyp bass, et transparent mellomregister og raffinerte høye frekvenser.

Designen med halvlukket bakside gir lydbalanse og utvidet bass

Arkitekturen med halvlukket bakside kombinert med store drivere i førsteklasses kvalitet gir mer utvidet bass samtidig som selve designen er optimalisert for å minimere bakgrunnsstøy. De fremre kanalene for utjevning av trykk gir mer detaljert og balansert lyd, noe som reduserer den lukkede effekten, og gir en mer naturlig lytteopplevelse.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-961264

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.7

av 5

6

Anmeldelser

4
2

15/04/2015

Danmark

Danmark

Fantastisk kvalitet!

Disse Fidelio S2 er perfekte! Det 90 graders vinklede mini-jack kombineret med "flat cord" fungerer fantastisk, jeg har ALDRIG oplevet at ledningen har fået viklet sig sammen. Designet er gennemført og man kan virkelig fornemme kvaliteten. Taget i betragtning af at produktets ear-speakers er fremstillet i en form for metal, er disse earphones virkelig lette! Fantastisk lyd, både i de lave toner, mellemliggende toner samt høje toner! Fidelio S2 er suveræn hvad end man lytter til; Hip-hop, Rock, Trance, House, - you name it!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder S2WT Headphones with mic

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder S2WT Headphones with mic

02/07/2013

Deutschland

Deutschland

Atemberaubender Klang trifft auf zeitloses Design

Die In-Ear Kopfhörer sind in einem sehr schlichten, leuchtenden Klavierlack-Weiß gehalten. Das Gold setzt tolle Akzente. Dank dem Klavierlack gibt es aber keine lästigen Fingerabdrücke bzw. Kratzer auf den Kopfhörern. Bei dem Kabel handelt es sich um ein sogenanntes Flachbandkabel - Vorteil: Kabelgewirr wird reduziert bzw. komplett vermieden. Außen hat das Kabel die Farbe weiß, innen dagegen ist es leicht beige, was hervorragend zu den goldenen Akzenten passt. Insgesamt wirkt es dadurch noch hochwertiger. Der Klang ist sehr ausgewogen - von kräftigen Bässen, über klare Mitten, bis hin zu den klaren hohen Tönen. Besonders hervorheben möchte ich aber die hohen Töne! Es ist schwer zu beschreiben, aber die Musik ist wirklich besonders Glasklar! Hier zeigt sich die Stärke dieses InEar Systems. Von Pop, über Rock bis hin zu bekannten Musical-Titel habe ich alles getestet. Umgebungsgeräusche (egal ob im Zug, an einer befahrenen Straße, etc.) können den Musikgenuss nicht trüben, auch nicht bei kleiner Lautstärke. Allerdings stört es mich ein wenig, dass ich am integrierten Regler keine Möglichkeit habe die Lautstärke zu variieren. Ich kann das InEar System jedem empfehlen, der Wert auf klare Musikwiedergabe legt, aber keine Abstriche beim Design in Kauf nehmen will.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder S2WT Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder S2WT Kopfhörer mit Mikrofon

28/06/2013

Deutschland

Deutschland

Qualitativ hochwertiges Headset - excellenter Sound

Auf der Suche nach einem höherwertigen kabelgebunden Headset bin ich auf das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ gestoßen. Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Box mit Magnetverschluß. Darin befinden sich neben dem Headset eine große Anzahl von Ersatzpads – in verschiedenen Ausführungen und Größen – sowie die Bedienungsanleitung und ein rundes Ledercase mit Reißverschluss zur Aufbewahrung. Das Design des Headsets besticht – alles in weiß gehalten – durch eine hochwertige Verarbeitung. In den als Flachbandkabel ausgeführten Leitungen befindet sich ein Schalter zur Bedienung. Die Kabellänge ist ausreichend dimensioniert. Der 3,5 mm – Klinkenstecker ist stabil, abgewinkelt und findet gut Kontakt im Smartphone oder MP3-Player. Das Headset lässt sich gut tragen und ist auch nach längerer Tragezeit nicht unangenehm in den Ohren. Der Sound ist ausgewogen, wobei die Höhen kristallklar wiedergegeben werden. Im Bassbereich lassen sich die ohnehin guten Wiedergabeeigenschaften noch durch mögliche Equalizereinstellung am Smartphone oder anderen Signalquellen individuell einstellen. Der Schallpegel ist bereits bei gering eingestellter Lautstärke in Ordnung und neigt auch bei höheren Pegeln nicht zum Übersteuern oder Verzerren. Fazit: Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Headset ist – ideal für, den, der neben den Telefonaten auch Musik in guter Qualität geniessen möchte – dem kann ich das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ empfehlen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder S2WT Kopfhörer mit Mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder S2WT Kopfhörer mit Mikrofon

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.