De kraftige13,5 mm neodymdriverne gir enestående lyd

Alle høyttalerdriverne håndplukkes, justeres og testes grundig før de blir paret, slik at vi er sikre på at vi leverer den mest balanserte og naturlige lyden. De 13,5 mm driverne bruker kraftige neodymmagneter for å gi dyp bass, et transparent mellomregister og raffinerte høye frekvenser.