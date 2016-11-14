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Utgått
RQ1175/16
DualPrecision & GyroFlex2D
50 min trådløs bruk / 1 t lading
Skjeggfriseringsenhet og veske
DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber
Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.
GyroFlex 2D-systemet som følger konturene, justerer seg enkelt etter kurvene i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon, og gir en tett barbering.
4.0
av 5
254
Anmeldelser
Jonte06
14/11/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
En mycket bra rakapparat.
Den är mycket lätt att använda, både vid torr rakning och våt rakning. Laddar fort och lätt att göra ren.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Rakapparat för våt- och torrakning
PeterFM
15/08/2019
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Best shaver I have ever had
I have been using electric shavers for more than 30 years. My newly acquired series 7000 shaver gives me the closest shave I have ever had from an electric shaver. Also it now takes me half the time to shave. A brilliant product.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
PanPedro
06/05/2018
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Only place to guarantee genuine item and price was fair.
Easy to order on Philips website. Delivered quickly and well packaged. Easiest way to guarantee genuine product as there are too many websites trying to supply non-Philips shaver heads under the pretence of being the real McCoy. Price was reasonable compared to over sites but it was still a little bit expensive. Can't expect to get a good quality item for a low price in this day and age so "pay the lady". :-)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/17 Wet and dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.