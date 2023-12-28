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  • Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*
  • Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*
  • Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*
  • Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*
  • Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*
  • Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*
  • Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*
  • Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*
  • Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*
  • Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*
  • Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*
  • Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*
  • Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*
  • Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*

Utgått

OneBlade Pro 360Face + Body

QP6541/15

4.3
| (1900) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet
Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*
Den nye OneBlade Pro 360 trimmer, kanter og barberer alle hårlengder mer uanstrengt*. Det er ikke lenger nødvendig å bruke flere verktøy i flere trinn. OneBlade gjør alt.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne merke for elektrisk personlig pleie1

Nytt mer fleksibelt 360 barberblad til ansiktet

Enkel trimming, kanting og barbering av alle hårlengder*

  • Fleksibelt 360 barberblad til ansiktet

  • Originalt barberblad til kroppen inkludert

  • Til våt og tørr bruk

  • Presisjonskam med 14 lengder

Unik OneBlade-teknologi

Unik OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er en revolusjonerende teknologi utviklet for ansiktshår. Den kan barbere alle hårlengder. Det doble beskyttelsessystemet – et glidende belegg og avrundede tupper – gjør barberingen enklere og mer behagelig. Barberingsteknologien består av en hurtigbevegende kutteenhet (12 000 ganger per minutt), så den er effektiv, selv på lengre hår.

Nyskapende 360-blad

Det innovative 360-bladet kan bøyes i alle retninger for å tilpasse seg kurvene i ansiktet ditt. Designet muliggjør konstant hudkontakt og kontroll. Du kan enkelt trimme og barbere områder som er vanskelige å nå, og dette kan gjøres med få strøk og god komfort.*

Klipp det

Trim skjegget til en jevn lengde med den medfølgende justerbare presisjonskammen. Bruk en av de 14 lengdeinnstillingene for å ordne alt fra tredagersskjegg til veltrimmede skjegg og også lengre skjegg.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.3

av 5

1900

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

28/12/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Liten i størrelse men enorm i ytelse.

Kombinasjonen for trimming og hår fjerning med samme kniv, gjør Philips one blade veldig anvendelig. Våt og tørt komplett hårstell. Jeg demonstrerte den til min sønn og kona er også blitt kjent med den.

Fordeler

Liten, anvendelig holder hva den lover.

Ulemper

Annonsering er dessverre ufullstendig. Den kan mer enn vist.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

26/10/2022

Norge

Norge

Elsker den nye one blade pro

Var så heldig at jeg fikk tilsendt en one blade pro for å teste den ut. Fikk beskjed om å si om vi likte, eller ikke likte den. Jeg elsker den. Den tette barberingen er nesten like bra som høvel. For min egen del er den så bra at jeg ikke bruker høvel lenger

Fordeler

Kan brukes med og uten vann i ansiktet. Nesten like bra som en barberhøvel. Bedre for min del

Ulemper

De første gangene var barberbladet litt lite så syntes jeg brukte lenger tid. Det gikk seg veldig for til

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

02/10/2022

Norge

Norge

Lever opp til forventningene!

Har brukt dette produktet i noen uker nå, og er absolutt fornøyd! Oneblade funker utmerket til enkel barbering av skjegg, og kropp. Hodet med justerbare nivåer, gjør at man kan leke seg litt og prøve flere ulike lengder, enkelt. Batteritiden er bra, har brukt den opp til 10 ganger, og ennå ikke ladet den mer enn før første gangs bruk. Har alltid vært fornøyd med oneblade, og synes den gir en glatt og fin barbering uten guard.

Fordeler

Bra batteri, ulike trimmefunksjoner

Ulemper

Noen ganger får den ikke med alle hår

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Sammenlignet med forgjenger under barbering

  2. For å få den beste barberingsopplevelsen. Med utgangspunkt i to barberinger per uke. Oppnådde resultater kan variere.