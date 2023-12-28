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  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber

Utgått

OneBlade ProAnsikt

QP6530/15

4.3
| (1900) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet

1 pris

Trim, kant og barber
Philips OneBlade Pro er en revolusjonerende hybridstyler som kan trimme, barbere og skape rene linjer og kanter, uansett hårlengde. Du trenger ikke tenke på flere trinn og ulike verktøy. OneBlade klarer alt sammen.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne merke for elektrisk personlig pleie1

Alle hårlengder

Trim, kant og barber

  • Oppladbart Li-Ion-batteri

  • Presisjonskam med 12 lengder

  • Til våt og tørr bruk

  • Batteriindikator

Unik OneBlade-teknologi

Unik OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling og kroppspleiing og trimmer, kanter og barberer alle hårlengder. Den gir en enkel og komfortabel barbering takket være et glidende belegg og avrundede tupper. Og med et skjæreblad som beveger seg 200x per sekund, er den effektiv selv på lengre hår.

Klipp det

Klipp det

Trim til ønsket skjeggstubblengde. Philips OneBlade leveres med en presisjonskam med 12 lengder som du kan bruke til å lage alt fra tredagersskjegg til tett trimming eller en lengre skjeggstil.

Kant den opp

Kant den opp

Få perfekte linjer på sekunder med det tosidige bladet, slik at du kan se hvert hår du skjærer over.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-3112060

Anmeldelser

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4.3

av 5

1900

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

28/12/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Liten i størrelse men enorm i ytelse.

Kombinasjonen for trimming og hår fjerning med samme kniv, gjør Philips one blade veldig anvendelig. Våt og tørt komplett hårstell. Jeg demonstrerte den til min sønn og kona er også blitt kjent med den.

Fordeler

Liten, anvendelig holder hva den lover.

Ulemper

Annonsering er dessverre ufullstendig. Den kan mer enn vist.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

26/10/2022

Norge

Norge

Elsker den nye one blade pro

Var så heldig at jeg fikk tilsendt en one blade pro for å teste den ut. Fikk beskjed om å si om vi likte, eller ikke likte den. Jeg elsker den. Den tette barberingen er nesten like bra som høvel. For min egen del er den så bra at jeg ikke bruker høvel lenger

Fordeler

Kan brukes med og uten vann i ansiktet. Nesten like bra som en barberhøvel. Bedre for min del

Ulemper

De første gangene var barberbladet litt lite så syntes jeg brukte lenger tid. Det gikk seg veldig for til

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

02/10/2022

Norge

Norge

Lever opp til forventningene!

Har brukt dette produktet i noen uker nå, og er absolutt fornøyd! Oneblade funker utmerket til enkel barbering av skjegg, og kropp. Hodet med justerbare nivåer, gjør at man kan leke seg litt og prøve flere ulike lengder, enkelt. Batteritiden er bra, har brukt den opp til 10 ganger, og ennå ikke ladet den mer enn før første gangs bruk. Har alltid vært fornøyd med oneblade, og synes den gir en glatt og fin barbering uten guard.

Fordeler

Bra batteri, ulike trimmefunksjoner

Ulemper

Noen ganger får den ikke med alle hår

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. For å få den beste barberingsopplevelsen. Basert på to barberinger per uke. Faktiske resultater kan variere.