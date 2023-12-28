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Utgått
Oppladbart Li-Ion-batteri
Presisjonskam med 12 lengder
Til våt og tørr bruk
Batteriindikator
Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling og kroppspleiing og trimmer, kanter og barberer alle hårlengder. Den gir en enkel og komfortabel barbering takket være et glidende belegg og avrundede tupper. Og med et skjæreblad som beveger seg 200x per sekund, er den effektiv selv på lengre hår.
Trim til ønsket skjeggstubblengde. Philips OneBlade leveres med en presisjonskam med 12 lengder som du kan bruke til å lage alt fra tredagersskjegg til tett trimming eller en lengre skjeggstil.
Få perfekte linjer på sekunder med det tosidige bladet, slik at du kan se hvert hår du skjærer over.
Priser
4.3
av 5
1900
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
Stippen
28/12/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Liten i størrelse men enorm i ytelse.
Kombinasjonen for trimming og hår fjerning med samme kniv, gjør Philips one blade veldig anvendelig. Våt og tørt komplett hårstell. Jeg demonstrerte den til min sønn og kona er også blitt kjent med den.
Fordeler
Liten, anvendelig holder hva den lover.
Ulemper
Annonsering er dessverre ufullstendig. Den kan mer enn vist.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Grazrot
26/10/2022
Norge
Elsker den nye one blade pro
Var så heldig at jeg fikk tilsendt en one blade pro for å teste den ut. Fikk beskjed om å si om vi likte, eller ikke likte den. Jeg elsker den. Den tette barberingen er nesten like bra som høvel. For min egen del er den så bra at jeg ikke bruker høvel lenger
Fordeler
Kan brukes med og uten vann i ansiktet. Nesten like bra som en barberhøvel. Bedre for min del
Ulemper
De første gangene var barberbladet litt lite så syntes jeg brukte lenger tid. Det gikk seg veldig for til
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Roffa
02/10/2022
Norge
Del av opprykk
Lever opp til forventningene!
Har brukt dette produktet i noen uker nå, og er absolutt fornøyd! Oneblade funker utmerket til enkel barbering av skjegg, og kropp. Hodet med justerbare nivåer, gjør at man kan leke seg litt og prøve flere ulike lengder, enkelt. Batteritiden er bra, har brukt den opp til 10 ganger, og ennå ikke ladet den mer enn før første gangs bruk. Har alltid vært fornøyd med oneblade, og synes den gir en glatt og fin barbering uten guard.
Fordeler
Bra batteri, ulike trimmefunksjoner
Ulemper
Noen ganger får den ikke med alle hår
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
For å få den beste barberingsopplevelsen. Basert på to barberinger per uke. Faktiske resultater kan variere.