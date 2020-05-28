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  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
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  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber

Utgått

OneBlade Pro

QP6520/20

4.3
| (1414) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
Trim, kant og barber
Philips OneBlade er en ny og revolusjonerende hybridstyler som kan trimme, barbere og skape rene linjer og kanter, uansett hårlengde. Du trenger ikke tenke på ulike jobber og verktøy. OneBlade klarer alt sammen.
Se alle fordeler
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne merke for elektrisk personlig pleie1

Alle hårlengder

Trim, kant og barber

  • Trimming, kanting og barbering

  • For alle hårlengder

  • Presisjonskam med 14 lengder

  • Oppladbar, til våt og tørr bruk

Unik OneBlade-teknologi

Unik OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling og kroppspleiing og trimmer, kanter og barberer alle hårlengder. Den gir en enkel og komfortabel barbering takket være et glidende belegg og avrundede tupper. Og med et skjæreblad som beveger seg 200x per sekund, er den effektiv selv på lengre hår.

Klipp det

Trim skjegget til en jevn lengde med den medfølgende justerbare presisjonskammen. Bruk en av de 14 lengdeinnstillingene for å ordne alt fra tredagersskjegg til veltrimmede skjegg og også lengre skjegg.

Kant den opp

Få perfekte linjer på sekunder med det tosidige bladet, slik at du kan se hvert hår du skjærer over.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

1414

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

28/05/2020

Norge

Norge

Perfekt for meg

Får 5 stjerner på grunn av at du kan barbere begge veier uten å bytte grep. Kan barbere under bukse kanten. Er veldig fornøyd lett å bruke Jeg anbefaler alle til å prøve denne!

Fordeler

Lett å bruke

Ulemper

Har ingen ulemper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade Pro QP6510/64 Ansikt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade Pro QP6510/64 Ansikt

27/03/2018

Norge

Norge

Perfekt

Det nærmeste man kommer en høvvel. Uten lugging og andre ulemper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QP6520/20 OneBlade Pro

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QP6520/20 OneBlade Pro

15/03/2018

Norge

Norge

I samarbeid med buzzador

I samarbeid med buzzador. Vinkelen på bladet gjør at man får en tett og fin barbering uten å irritere huden. Det er imponerende lang batteritid etter at maskinen er ladet opp. Ligger godt i hånden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QP6510/20 OneBlade Pro

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QP6510/20 OneBlade Pro

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Hvert knivblad varer i opptil fire måneder – for den beste barberingsopplevelsen. Med utgangspunkt i to barberinger per uke. De oppnådde resultatene kan variere.

  2. Passer til alle oneblade-bladprodukter: unntatt QP4xx