Testet denne for Buzzador og jeg er veldig fornøyd! Jeg bruker den til å trimme kantene av skjegget og til det passer den utmerket. Liten størrelse på selve barberingskniven gjør barberingen utrolig presis og med mye mindre plunder enn med tradisjonelle barberingsmetoder med skum og høvel. Jeg har den liggende på speilhylla på badet og bruker den hver morgen. Det tar kanskje to - tre minutter daglig å holde trimmen slik den skal være!