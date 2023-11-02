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  • Trimming, kanting og barbering av alle hårlengder
  • Trimming, kanting og barbering av alle hårlengder

Utgått

OneBlade4 x Replacement blade

QP240/50

4
| (183) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produktet
Trimming, kanting og barbering av alle hårlengder
Det doble beskyttelsessystemet: Et glidebelegg kombinert med avrundede tupper gjør barberingen enklere og behagelig. Barberingsteknologien har en rask kutter som beveger seg opptil 12 000 ganger per minutt, noe som gir kraft nok til å takle alle hårlengder
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne merke for elektrisk personlig pleie1

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4-pakning med barberblader

Trimming, kanting og barbering av alle hårlengder

  • Trimme, kante og barbere

  • Originalt

  • Passer til alle OneBlade-modeller

  • Knivblad i rustfritt stål som varer i opptil 4 måneder* og gir deg en oppfrisket følelse

Unik OneBlade-teknologi

Unik OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er en revolusjonerende ny hybridstyler som kan trimme, barbere og lage rene linjer og kanter uansett hårlengde. Dens doble beskyttelsessystem, som består av et glidebelegg kombinert med avrundede spisser, gjør barberingen enklere og mer komfortabel. Barberingsteknologien har en rask, bevegelig kutter som beveger seg opptil 12 000 ganger i minuttet, så den kommer seg gjennom alle hårlengder.

Til alle OneBlade-håndtak

Til alle OneBlade-håndtak

Passer til OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) og OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Blad som holder seg lenge

Blad som holder seg lenge

Robust blad i rustfritt stål som gir deg den nybarberte følelsen og holder i opptil 4 måneders bruk*. Når utløserikonet vises på bladet, kan det være at bladytelsen ikke lenger er optimal. Da er det på tide å bytte bladet for å oppnå den beste barberingsopplevelsen

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

183

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produktet

02/11/2023

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Skarp och lättanvänd

En liten enkel hjälpreda som fungerar mycket bra att raka / forma skägget med .lång laddningstid ock enkelt att ladda. Rekommenderas verkligen och utklassar andra rakhyvlar men sin smidiga utformning

Fordeler

Lång laddningstid, enkel och bra formad, rakar verkligen rent

Ulemper

Ej upptäckt några ännu

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

03/08/2022

Sverige

Sverige

"hela paketet"

Nej den klarar inte av att raka lika slätt som min rakkniv , MEN resten kan den ..precis allt annat . Sjukt prisvärd produkt som faktiskt kan nästan allt .

Fordeler

Kan allt i stort sett.

Ulemper

Skulle vara lite längre hållbarhet per blad .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

21/04/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent

I'm extremely happy with your product. I find it makes shaving a lot quicker.

Fordeler

Makes shaving quicker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips OneBlade QP230/50 3-pack recyclable replacement shaver blades

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips OneBlade QP230/50 3-pack recyclable replacement shaver blades

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. For å få den beste barberingsopplevelsen. Basert på to barberinger per uke. Faktiske resultater kan variere.