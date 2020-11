Unik OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er et revolusjonerende multiverktøy som kan trimme, style og barbere alle skjegglengder, med ett og samme barberhode. For at din OneBlade skal gi optimale resultater, bør du bytte barberbladene hver fjerde måned*. Refillbladene passer til alle modeller av Philips OneBlade og er lette å bytte - bare klikk dem av håndtaket, deretter klikker du på de nye bladene.