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  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber
  • Trim, kant og barber

Utgått

OneBladeRefillblad

QP210/50

3.8
| (135) Anmeldelser
Trim, kant og barber
Philips OneBlade er en ny og revolusjonerende hybridstyler som kan trimme, barbere og skape rene linjer og kanter, uansett hårlengde. Du trenger ikke tenke på flere trinn og ulike verktøy. OneBlade klarer alt sammen.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne merke for elektrisk personlig pleie1

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Alle hårlengder

Trim, kant og barber

  • Refillblad per forpakning: 1

  • Ett reserveknivblad

  • Til alle OneBlade-håndtak

  • Barberer skjegget, ikke huden!

Unik OneBlade-teknologi

Unik OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling og kroppspleiing og trimmer, kanter og barberer alle hårlengder. Den gir en enkel og komfortabel barbering takket være et glidende belegg og avrundede tupper. Og med et skjæreblad som beveger seg 200x per sekund, er den effektiv selv på lengre hår.

Hvert utskiftbare barberblad varer i 4 måneder

Philips OneBlade er slitesterkt, du trenger bare å bytte det ut hver 4. måned* for optimal ytelse.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

135

Anmeldelser

17/03/2021

Danmark

Danmark

Køb nu før der er udsolgt

Nemt at håndtere måske lidt dyrt for en to pak, hvis man er folkepension t

Fordeler

Den bedste man kan ønske

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

02/02/2021

Danmark

Danmark

Den perfekte maskine til den "dovne" morgen mand,

Det er den perfekte maskine, til en travl morgen kan man nemt trimme skæg på under 3 minutter hver morgen, og så kan den jo trimme hvad du ønsker og hvor du ønsker, da den også går fint i badet. Jeg er mere end tilfreds med købet , den er kanon og have i samlingen

Denne omtalen gjelder OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

Denne omtalen gjelder OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

27/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great for keeping beards and “body” tidy

I have a goatee beard and this helps keep it looking smart and tidy. A bonus is that I am not a man that likes too much body hair so this is a useful tool for that

Fordeler

Easy to use, quick, doesn’t cut skin, great at keeping things smart and tidy

Ulemper

Cannot think of any

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Hvert knivblad varer i opptil fire måneder – for den beste barberingsopplevelsen. Med utgangspunkt i to barberinger per uke. De oppnådde resultatene kan variere.