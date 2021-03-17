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Utgått
QP210/50
Refillblad per forpakning: 1
Ett reserveknivblad
Til alle OneBlade-håndtak
Barberer skjegget, ikke huden!
Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling og kroppspleiing og trimmer, kanter og barberer alle hårlengder. Den gir en enkel og komfortabel barbering takket være et glidende belegg og avrundede tupper. Og med et skjæreblad som beveger seg 200x per sekund, er den effektiv selv på lengre hår.
Philips OneBlade er slitesterkt, du trenger bare å bytte det ut hver 4. måned* for optimal ytelse.
3.8
av 5
135
Anmeldelser
Soroe
17/03/2021
Danmark
Køb nu før der er udsolgt
Nemt at håndtere måske lidt dyrt for en to pak, hvis man er folkepension t
Fordeler
Den bedste man kan ønske
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
02/02/2021
Danmark
Den perfekte maskine til den "dovne" morgen mand,
Det er den perfekte maskine, til en travl morgen kan man nemt trimme skæg på under 3 minutter hver morgen, og så kan den jo trimme hvad du ønsker og hvor du ønsker, da den også går fint i badet. Jeg er mere end tilfreds med købet , den er kanon og have i samlingen
Denne omtalen gjelder OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
Denne omtalen gjelder OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
Kevin1313
27/08/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great for keeping beards and “body” tidy
I have a goatee beard and this helps keep it looking smart and tidy. A bonus is that I am not a man that likes too much body hair so this is a useful tool for that
Fordeler
Easy to use, quick, doesn’t cut skin, great at keeping things smart and tidy
Ulemper
Cannot think of any
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Hvert knivblad varer i opptil fire måneder – for den beste barberingsopplevelsen. Med utgangspunkt i to barberinger per uke. De oppnådde resultatene kan variere.