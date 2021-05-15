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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
3-i-1 Grooming Kit for ansiktet <br>
Med nesehårstrimmer<br>
hudvennlige kniver
60 min trådløs bruk / 10 t lading
Bruk den store trimmeren uten en kam for å få rene linjer rundt kantene på skjegget og stilen du ønsker deg.
Ved å låse innstillingen som passer best til stilen du ønsker, kan du trimme skjegget så langt du vil. Med skjegg- og tredagerskammen får du 18 lengdeinnstillinger fra 1 til 18 mm, med nøyaktig 1 mm mellom hver innstilling.
Fjern nese- og ørehår på en enkel og komfortabel måte.
3.9
av 5
77
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Geo1231
15/05/2021
Ελλάδα
Value for money
Αξίζει τα λεφτά της κάνει ότι διαφημίζεται . Ανθεκτική και δε χρειάζεται να δώσεις πολλά για να έχεις και καλό κούρεμα και τριμαρισμα στα γενια
Fordeler
Ποιότητα , 3 σε 1,
Ulemper
Μπαταρία - φόρτιση , καθαρισμός
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Rafa04
19/01/2019
España
Buena calidad
Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Beard
13/10/2018
Italia
Un regolabarba consigliatissimo
Ho comprato il regola barba elettrico Multigroom quattro anni fa e mi sono trovato benissimo rispetto quello che avevo prima. Ha una lunghezza di taglio molto variabile e consente di tenere la barba sempre in ordine. Usato anche quando ho tenuto la barba di 5, 6 cm e, anche se non aveva la lunghezza desiderata, questo prodotto si è rivelato utile.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1