ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Alt-i-ett skjegg- og detaljtrimmer
  • Alt-i-ett skjegg- og detaljtrimmer
  • Alt-i-ett skjegg- og detaljtrimmer
  • Alt-i-ett skjegg- og detaljtrimmer
  • Alt-i-ett skjegg- og detaljtrimmer
  • Alt-i-ett skjegg- og detaljtrimmer

Utgått

Multigroom series 30003-i-1 Grooming Kit for ansiktet, vanntett&lt;br>

QG3320/15

3.9
| (77) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Alt-i-ett skjegg- og detaljtrimmer
Med 3-i-1 Grooming Kit fra Philips blir det lett å føle seg velstelt. De forskjellige tilbehørene gir deg alle muligheter til å skape en velpleid look, alt fra å trimme nese- eller ørehår til skjegg eller kinnskjegg. Alle Philips-serier med Grooming Kit er helt vedlikeholdsfrie og har selvslipende skjærelementer. Du trenger aldri å smøre bladene. Dessuten er de helt vanntette, noe som gjør dem lette å rengjøre. Du kan til og med bruke dem i dusjen!&lt;br>
Se alle fordeler

Alt-i-ett-styling for ansiktet <br>

Alt-i-ett skjegg- og detaljtrimmer

  • 3-i-1 Grooming Kit for ansiktet &lt;br>

  • Med nesehårstrimmer&lt;br>

  • hudvennlige kniver

  • 60 min trådløs bruk / 10 t lading

Du kan trimme håret i ansiktet og på halsen og kinnskjegget for å få stilen du ønsker deg

Bruk den store trimmeren uten en kam for å få rene linjer rundt kantene på skjegget og stilen du ønsker deg.

18 justerbare lengder (1–18 mm) for et jevnt skjegg eller tredagersskjegg

Ved å låse innstillingen som passer best til stilen du ønsker, kan du trimme skjegget så langt du vil. Med skjegg- og tredagerskammen får du 18 lengdeinnstillinger fra 1 til 18 mm, med nøyaktig 1 mm mellom hver innstilling.

Fjern nese- og ørehår på en skånsom måte

Fjern nese- og ørehår på en enkel og komfortabel måte.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

77

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

15/05/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Value for money

Αξίζει τα λεφτά της κάνει ότι διαφημίζεται . Ανθεκτική και δε χρειάζεται να δώσεις πολλά για να έχεις και καλό κούρεμα και τριμαρισμα στα γενια

Fordeler

Ποιότητα , 3 σε 1,

Ulemper

Μπαταρία - φόρτιση , καθαρισμός

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

19/01/2019

España

España

Buena calidad

Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

13/10/2018

Italia

Italia

Un regolabarba consigliatissimo

Ho comprato il regola barba elettrico Multigroom quattro anni fa e mi sono trovato benissimo rispetto quello che avevo prima. Ha una lunghezza di taglio molto variabile e consente di tenere la barba sempre in ordine. Usato anche quando ho tenuto la barba di 5, 6 cm e, anche se non aveva la lunghezza desiderata, questo prodotto si è rivelato utile.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.