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Utgått
QG3150/30
Uovertruffen sikt, maksimal presisjon
Den revolusjonerende MicroBlade-teknologien er utformet for å gi deg overlegen presisjon til å skape nøyaktig den stilen du ønsker.
Pluss
7-i-1
En rekke tilbehør som gjør at du kan style, vedlikeholde og definere håret og/eller ansiktshåret slik du vil.
Den revolusjonerende MicroBlade-teknologien er utformet for å gi deg overlegen presisjon til å skape nøyaktig den frisyren du ønsker.
De herdede og selvslipende Inox Steel-knivene er skarpere enn titan*.
3.7
av 5
26
Anmeldelser
carlos123456
22/01/2019
United Kingdom
Still Use It After 6 Years
I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
isolo
24/06/2015
Italia
Bekreftet kjøper
pratico, bello ed efficiente
Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale
oliv64
06/03/2015
France
bon rapport qualité prix
Multi tache réponds a toute les attentes ;) je recommande ce produis qui est simple d'utilisation et pratique avec une excellente autonomie
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles
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