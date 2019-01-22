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Utgått

Multigroom series 3000Trimmesett

QG3150/30

3.7

| (26) Anmeldelser

Uovertruffen sikt, maksimal presisjon

Den revolusjonerende MicroBlade-teknologien er utformet for å gi deg overlegen presisjon til å skape nøyaktig den stilen du ønsker.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Uovertruffen sikt, maksimal presisjon

  • Pluss

  • 7-i-1

Sju tilbehør for ubegrensede stylingalternativer

Sju tilbehør for ubegrensede stylingalternativer

En rekke tilbehør som gjør at du kan style, vedlikeholde og definere håret og/eller ansiktshåret slik du vil.

MicroBlade-teknologi for enestående presisjon

MicroBlade-teknologi for enestående presisjon

Den revolusjonerende MicroBlade-teknologien er utformet for å gi deg overlegen presisjon til å skape nøyaktig den frisyren du ønsker.

Skarpere enn titan*: herdede stålkniver for lang levetid

Skarpere enn titan*: herdede stålkniver for lang levetid

De herdede og selvslipende Inox Steel-knivene er skarpere enn titan*.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

26

Anmeldelser

22/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Still Use It After 6 Years

I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

24/06/2015

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

pratico, bello ed efficiente

Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale

06/03/2015

France

France

bon rapport qualité prix

Multi tache réponds a toute les attentes ;) je recommande ce produis qui est simple d'utilisation et pratique avec une excellente autonomie

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 