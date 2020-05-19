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Utgått

Multigroom series 3000Trimmesett

QG3080/10

4.8

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

7-i-1 trimmesett

Dette profesjonelle trimmesettet QG3080 fra Philips med trimmer for hodehår, skjegg, nese- og ørehår er det ultimate verktøyet for å få riktig utseende til enhver anledning.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Lag deg din egen stil

7-i-1 trimmesett

  • 7-i-1

Kam som følger konturene, rask og komfortabel

Kam som følger konturene, rask og komfortabel

Kammen som følger konturene, justeres etter hver eneste kurve for å gi raske og komfortable resultater.

SteelWave selvslipende kniver for nøyaktige resultater

SteelWave selvslipende kniver for nøyaktige resultater

Revolusjonerende bølgeformede, selvslipende kniver kanaliserer og klipper håret og gir et nøyaktig og jevnt resultat.

9 integrerte lengdeinnstillinger fra 1–18 mm

Velg og lås ønsket lengde fra et allsidig utvalg av tilgjengelige lengder.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.8

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

19/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent multi use tool

So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.

Fordeler

Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QG3080 Grooming kit

Bruksdato 2019-04-19

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QG3080 Grooming kit

Bruksdato 2019-04-19

27/11/2016

Italia

Italia

semplice utilizzo

semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

29/10/2016

España

España

Bekreftet kjøper

excelente

excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 