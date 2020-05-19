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Utgått
7-i-1 trimmesett
Dette profesjonelle trimmesettet QG3080 fra Philips med trimmer for hodehår, skjegg, nese- og ørehår er det ultimate verktøyet for å få riktig utseende til enhver anledning.
7-i-1
Kammen som følger konturene, justeres etter hver eneste kurve for å gi raske og komfortable resultater.
Revolusjonerende bølgeformede, selvslipende kniver kanaliserer og klipper håret og gir et nøyaktig og jevnt resultat.
Velg og lås ønsket lengde fra et allsidig utvalg av tilgjengelige lengder.
4.8
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
robrinay
19/05/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent multi use tool
So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.
Fordeler
Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder QG3080 Grooming kit
Bruksdato 2019-04-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder QG3080 Grooming kit
Bruksdato 2019-04-19
Paolofuno
27/11/2016
Italia
semplice utilizzo
semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
campa05
29/10/2016
España
Bekreftet kjøper
excelente
excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
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