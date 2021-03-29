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Utgått
180° roterende kutteelement
Kammen som følger konturene, justeres etter hver eneste kurve for å gi raske og komfortable resultater.
Produktet er utformet slik at det har et godt grep, som gir deg full kontroll og gjør at det er enkelt å håndtere
Med det ekstra kraftige batteriet får man en overlegen ytelse som også klipper tykke hårtyper
4.2
av 5
90
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Johnnie1350
29/03/2021
United Kingdom
The best hair clipper I've ever owned
Brilliant hair clipper with easy to use settings and combs. The design kept most of the hair in the combs until you flicked it into your place of choosing. Hardly any mess to clean up. bought the updated model the QC 5570 to replace only because I couldn't get replacement combs but sadly not a patch on the original model.
Fordeler
Brilliant clipper, neat hair removal, quick hair removal.
Ulemper
You can't get replacement combs
Denne omtalen gjelder QC5170/00 do it yourself hair clipper
Denne omtalen gjelder QC5170/00 do it yourself hair clipper
Bri421
28/01/2015
United Kingdom
Excellent
Great, easy to use and a good cut :) Perfect ......
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder QC5170/00 do it yourself hair clipper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder QC5170/00 do it yourself hair clipper
wayne19721972
04/01/2015
United Kingdom
great to use feels great in hand
Have been shaving my own hair now for 10 year's and this is by far the best H/R
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder QC5170/00 do it yourself hair clipper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder QC5170/00 do it yourself hair clipper