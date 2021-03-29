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  • Klipp ditt eget hår
  • Klipp ditt eget hår
  • Klipp ditt eget hår
  • Klipp ditt eget hår
  • Klipp ditt eget hår
  • Klipp ditt eget hår
  • Klipp ditt eget hår
  • Klipp ditt eget hår
  • Klipp ditt eget hår

Utgått

Hårklipper for selvklipp

QC5170/00

4.2
| (90) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Klipp ditt eget hår
Vi introduserer den første hårklipperen som er utformet spesielt for selvklipping, takket være det 180° bevegelige hodet og den formtilpassede utformingen. Du kan enkelt nå de vanskeligste stedene. Det har aldri vært enklere å klippe sitt eget hår.
Se alle fordeler

Selv på steder som er vanskelige å nå

Klipp ditt eget hår

  • 180° roterende kutteelement

Kam som følger konturene, rask og komfortabel

Kam som følger konturene, rask og komfortabel

Kammen som følger konturene, justeres etter hver eneste kurve for å gi raske og komfortable resultater.

Enkelt håndtak for total kontroll

Enkelt håndtak for total kontroll

Produktet er utformet slik at det har et godt grep, som gir deg full kontroll og gjør at det er enkelt å håndtere

Ekstra kraftig batteri for enkel klipping av alle hårtyper

Ekstra kraftig batteri for enkel klipping av alle hårtyper

Med det ekstra kraftige batteriet får man en overlegen ytelse som også klipper tykke hårtyper

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

90

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

29/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

The best hair clipper I've ever owned

Brilliant hair clipper with easy to use settings and combs. The design kept most of the hair in the combs until you flicked it into your place of choosing. Hardly any mess to clean up. bought the updated model the QC 5570 to replace only because I couldn't get replacement combs but sadly not a patch on the original model.

Fordeler

Brilliant clipper, neat hair removal, quick hair removal.

Ulemper

You can't get replacement combs

Denne omtalen gjelder QC5170/00 do it yourself hair clipper

Denne omtalen gjelder QC5170/00 do it yourself hair clipper

28/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Great, easy to use and a good cut :) Perfect ......

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QC5170/00 do it yourself hair clipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QC5170/00 do it yourself hair clipper

04/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

great to use feels great in hand

Have been shaving my own hair now for 10 year's and this is by far the best H/R

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QC5170/00 do it yourself hair clipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder QC5170/00 do it yourself hair clipper

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