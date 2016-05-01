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Utgått
Superenkel hårklipper
Med denne superenkle hårklipperen kan du lage alle frisyrer med opptil åtte lengdeinnstillinger fra 1–21 mm. Du velger bare riktig hårlengde, låser og starter. Nå med ekstra "tredagers"-kam for ekstra kort klipp og tredagers-utseende.
Med kam som følger konturene
Velg og lås ønsket lengde fra et allsidig utvalg av tilgjengelige lengder.
Kammen som følger konturene, justeres etter hver eneste kurve for å gi raske og komfortable resultater.
En kam som klipper hodehåret for en ekstra kort frisyre.
3.9
av 5
23
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
HerrRossi
01/05/2016
Deutschland
Perfekt und sehr Langlebig
Habe dieses Modell seit Jahren und schneide damit regelmässig selbst meine Haare auf 3-5mm. Leistet immer noch treu seine Dienste. Leider ist mir jetzt ein Zahn am Bürstenaufsatz abgebrochen und ich dachte ich muß mein geliebtes Gerät durch ein neues ersetzen, aber falsch gedacht. Es gibt immer noch Ersatzteile für dieses gerät. Leider kann man hier nur 5 Sterne vergeben, würde sogar 10 auswählen. Sollte es sich doch einmal verabschieden werde ich das nächste Modell nehmen. Hut ab Philips, alles richtig gemacht^^
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider
sanosay
14/07/2020
Ελλάδα
12 χρόνια!
12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !
Fordeler
Όλα
Ulemper
Τίποτα
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Bruksdato 2018-07-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Bruksdato 2018-07-14
Alpendohle
26/07/2019
Österreich
Hatte nie was besseres
Dieser Haarschneider, leider gibt es ihn nicht mehr, habe ich über 30 Jahre. Noch immer versieht er seinen Dienst. Die heutigen Akkus auch leider von Philips sind nach 2 Jahren kaputt. Doch dieser Haarschneider läuft, und läuft - wie mein VW.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider