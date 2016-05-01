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Utgått

Hairclipper series 1000Hårklipper

QC5050/00

3.9

| (23) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produktet

Superenkel hårklipper

Med denne superenkle hårklipperen kan du lage alle frisyrer med opptil åtte lengdeinnstillinger fra 1–21 mm. Du velger bare riktig hårlengde, låser og starter. Nå med ekstra "tredagers"-kam for ekstra kort klipp og tredagers-utseende.

Se alle fordeler

Velg lengde, lås, start

Superenkel hårklipper

  • Med kam som følger konturene

Åtte integrerte lengdeinnstillinger opptil 21 mm

Åtte integrerte lengdeinnstillinger opptil 21 mm

Velg og lås ønsket lengde fra et allsidig utvalg av tilgjengelige lengder.

Kam som følger konturene, rask og komfortabel

Kam som følger konturene, rask og komfortabel

Kammen som følger konturene, justeres etter hver eneste kurve for å gi raske og komfortable resultater.

Kam for kort lengde som klipper håret til 1,6 mm

Kam for kort lengde som klipper håret til 1,6 mm

En kam som klipper hodehåret for en ekstra kort frisyre.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

23

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produktet

01/05/2016

Deutschland

Deutschland

Perfekt und sehr Langlebig

Habe dieses Modell seit Jahren und schneide damit regelmässig selbst meine Haare auf 3-5mm. Leistet immer noch treu seine Dienste. Leider ist mir jetzt ein Zahn am Bürstenaufsatz abgebrochen und ich dachte ich muß mein geliebtes Gerät durch ein neues ersetzen, aber falsch gedacht. Es gibt immer noch Ersatzteile für dieses gerät. Leider kann man hier nur 5 Sterne vergeben, würde sogar 10 auswählen. Sollte es sich doch einmal verabschieden werde ich das nächste Modell nehmen. Hut ab Philips, alles richtig gemacht^^

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider

14/07/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

12 χρόνια!

12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !

Fordeler

Όλα

Ulemper

Τίποτα

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Bruksdato 2018-07-14

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Bruksdato 2018-07-14

26/07/2019

Österreich

Österreich

Hatte nie was besseres

Dieser Haarschneider, leider gibt es ihn nicht mehr, habe ich über 30 Jahre. Noch immer versieht er seinen Dienst. Die heutigen Akkus auch leider von Philips sind nach 2 Jahren kaputt. Doch dieser Haarschneider läuft, und läuft - wie mein VW.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider

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