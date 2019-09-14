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Utgått

Hairclipper series 1000Hårklipper

QC5000/00

2
| (1) Omtale
Hårklipper
Med denne hårklipperen fra Philips kan du lage nesten alle frisyrer du ønsker.
Se alle fordeler

Du trenger ikke øve

Hårklipper

Fullstendig kontroll

Fullstendig kontroll

En jevn hårklipp garanteres med vårt patenterte 2D Contour Tracking-system. Det tilpasser konturene til hodet ditt, og gir deg kontroll over hårfrisyren din!

Trygg og enkel styling

Trygg og enkel styling

Lag enhver frisyre i opptil 8 lengder fra 1-21 mm med bare denne unike, justerbare kammen. Den innebygde sikkerhetslåsen sørger for at du kan klippe i visshet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.0

av 5

1

Omtale

5
4
3
1

14/09/2019

België

België

cable cassé.

Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

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