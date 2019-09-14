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Utgått
QC5000/00
En jevn hårklipp garanteres med vårt patenterte 2D Contour Tracking-system. Det tilpasser konturene til hodet ditt, og gir deg kontroll over hårfrisyren din!
Lag enhver frisyre i opptil 8 lengder fra 1-21 mm med bare denne unike, justerbare kammen. Den innebygde sikkerhetslåsen sørger for at du kan klippe i visshet.
2.0
av 5
1
Omtale
PatrickR
14/09/2019
België
cable cassé.
Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux