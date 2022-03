Spillet ditt i fullskjerm

I 2D-spill for to spillere bruker spillerne vanligvis hver sin halvdel av skjermen. Philips utvider 3D-TVens funksjonalitet, slik at spillerne kan få spillene for to spillere på fullskjerm samtidig. Ved å bruke 3D-brillene kan hver spiller se sin del i fullskjerm, slik at to spillere kan sitte sammen, spille på samme TV og få maksimal moro.