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Alle serier

  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
  • Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten

Pusset opp

PerfectCare 8000 SeriesDampstasjon

PSG8160/30R1

2 Priser

Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten
PerfectCare 8000 Series har en ny sensorteknologi som gjør strykingen enklere. Med automatisk damp kan du stryke både horisontalt og vertikalt, og i hurtigmodusen tilpasses dampmengden til strykehastigheten.
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Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer

Enkel stryking. Raske resultater.

Strykejernet som tilpasser dampen til strykehastigheten

  • Hurtigmodus

  • Intelligent automatisk damp

  • Garantert ingen svimerker*

  • Svært lett strykejern

Stryk uten problemer med automatisk damp

Stryk uten problemer med automatisk damp

Få strykingen unnagjort raskt og med minimal innsats, med ny teknologi der en bevegelsessensor merker når du beveger strykejernet, og frigjør damp automatisk

Oppdatert bevegelsessensor for enkel vertikal bruk

Oppdatert bevegelsessensor for enkel vertikal bruk

Takket være den nye bevegelsessensorteknologien som gjenkjenner bevegelsene dine i alle retninger, kan vi tilby en enkel opplevelse for å dampe klær, gardiner og sengetøy automatisk.

Kraftig damp for fjerning av skrukker

Kraftig damp for fjerning av skrukker

Sterk, kontinuerlig damp for effektiv fjerning av selv de vanskeligste skrukkene på de tykkeste stoffene.

Tekniske spesifikasjoner

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. På alle strykbare stoffer