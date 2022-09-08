Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Pusset opp
PSG8160/30R1
Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer
Hurtigmodus
Intelligent automatisk damp
Garantert ingen svimerker*
Svært lett strykejern
Få strykingen unnagjort raskt og med minimal innsats, med ny teknologi der en bevegelsessensor merker når du beveger strykejernet, og frigjør damp automatisk
Takket være den nye bevegelsessensorteknologien som gjenkjenner bevegelsene dine i alle retninger, kan vi tilby en enkel opplevelse for å dampe klær, gardiner og sengetøy automatisk.
Sterk, kontinuerlig damp for effektiv fjerning av selv de vanskeligste skrukkene på de tykkeste stoffene.
På alle strykbare stoffer