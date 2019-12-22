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Utgått

6000 seriesØretelefoner med mikrofon

PRO6105BK/00

4
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
Helt klar
Når klar lyd er alt du trenger. Disse øretelefonene med kabel gjør det riktig, fra spillelister til podkaster til anrop. De er også kompatible med Hi-Res Audio, så hvis du strømmer det du liker best i høy oppløsning, hører du mer.
Se alle fordeler

Helt klar

  • Elementer på 8,6mm / lukket bakside

  • integrert mikrofon

  • Svart

  • Øretelefon

Innebygd mikrofon med ekkokansellering for klar lyd

Motta et anrop, sett spillelisten på pause. Uten å være borti smarttelefonen. Den innebygde mikrofonen med ekkoundertrykking bevarer klarheten i lyden når du snakker. Når du lytter til musikk og podkaster, gir de fininnstilte akustiske neodymelementene deg klar og detaljert lyd.

Hi-Res Audio. Hør mer

Liker du å strømme musikken din i høy oppløsning? Hør mer med disse Hi-Res Audio-hodetelefonene. Med gjengivelse av høye frekvenser på opptil 40 kHz gir de deg flere detaljer når du er på farta.

Tre utskiftbare gummiørepropper. Behagelig passform

Et ovalt akustisk rør og utskiftbare gummiørepropper i tre størrelser gir en perfekt forsegling. Hør på musikk med komfort hele dagen og med en utmerket passiv støyisolering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

22/12/2019

France

France

Pas mal

Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.

Fordeler

Aigu, clarté

Ulemper

Basse

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

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