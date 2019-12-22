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Utgått
PRO6105BK/00
Elementer på 8,6mm / lukket bakside
integrert mikrofon
Svart
Øretelefon
Motta et anrop, sett spillelisten på pause. Uten å være borti smarttelefonen. Den innebygde mikrofonen med ekkoundertrykking bevarer klarheten i lyden når du snakker. Når du lytter til musikk og podkaster, gir de fininnstilte akustiske neodymelementene deg klar og detaljert lyd.
Liker du å strømme musikken din i høy oppløsning? Hør mer med disse Hi-Res Audio-hodetelefonene. Med gjengivelse av høye frekvenser på opptil 40 kHz gir de deg flere detaljer når du er på farta.
Et ovalt akustisk rør og utskiftbare gummiørepropper i tre størrelser gir en perfekt forsegling. Hør på musikk med komfort hele dagen og med en utmerket passiv støyisolering.
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Miko957
22/12/2019
France
Pas mal
Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.
Fordeler
Aigu, clarté
Ulemper
Basse
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro