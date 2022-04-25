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Utgått
PPX720/INT
Ekstrem lysstyrke, ekstrem lyd og bærbarhet
PicoPix MaxTV er basert på Android TV og projiserer bilder på opptil 120 tommer i True Full HD. Takket være flere bildekorrigeringer, automatisk lysstyrke, et batteri som varer i opptil 4 timer og en boombox-funksjon, vil du lure på hvordan du noen gang har levd uten den!
120" i ekte FULL HD 1080p
Ekstrem lyd og bærbarhet
Android TV-opplevelse
Bluetooth-høyttalerfunksjon
Autofokus med ett klikk eliminerer problemene og slitet ved manuelt oppsett. Kameraet med høy oppløsning og AI-drevet autofokus sikrer at du alltid får det klareste bildet, automatisk.
En svært kompakt PicoPix Max TV-projektor som er fullpakket med alt du trenger. Få mest mulig ut av et 4-timers batteri i projeksjonsmodus eller få10 timer i Bluetooth-høyttalermodus. Powerbank-funksjonen vil også lade alle enhetene dine via USB-C- eller USB-A-porten.
Texas Instruments DLP-teknologi, som brukes i 9 av 10 kinoer over hele verden, gir levende bilder, dyp kontrast og et lyst bilde under alle forhold. Du kan forvente en uovertruffen visuell opplevelse med levende farger som gir 100 % av REC709-signalet.
2.9
av 5
8
Anmeldelser
Runini
25/04/2022
Norge
Great projector - flawless
This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor
Bruksdato 2021-03-25
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor
Bruksdato 2021-03-25
marcSW4
08/11/2021
United Kingdom
a perfect upgrade to my PicoPix Max
This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV
Fordeler
Better brightness, Android TV, super good speakers
Ulemper
a bit bulky
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector
Bruksdato 2021-10-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector
Bruksdato 2021-10-08
Edouard 5
09/03/2023
France
Bekreftet kjøper
Produit de bonne Qualité,
Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.
Fordeler
Bonne Qualité image et son
Ulemper
Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile
Bruksdato 2022-02-09
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile
Bruksdato 2022-02-09
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Projektorer for direkte tilkobling til og bruk med en automatisk databehandlingsmaskin, for eksempel smarttelefon, bærbar PC, stasjonær PC, Blue-ray-spiller osv.