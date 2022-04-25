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Utgått

PicoPix MaxTVMobilprojektor

PPX720/INT

2.9

| (8) Anmeldelser

Ekstrem lysstyrke, ekstrem lyd og bærbarhet

PicoPix MaxTV er basert på Android TV og projiserer bilder på opptil 120 tommer i True Full HD. Takket være flere bildekorrigeringer, automatisk lysstyrke, et batteri som varer i opptil 4 timer og en boombox-funksjon, vil du lure på hvordan du noen gang har levd uten den!

Se alle fordeler

Ekstrem lysstyrke, ekstrem lyd og bærbarhet

  • 120" i ekte FULL HD 1080p

  • Ekstrem lyd og bærbarhet

  • Android TV-opplevelse

  • Bluetooth-høyttalerfunksjon

Smart autofokus

Smart autofokus

Autofokus med ett klikk eliminerer problemene og slitet ved manuelt oppsett. Kameraet med høy oppløsning og AI-drevet autofokus sikrer at du alltid får det klareste bildet, automatisk.

Ekstrem bærbarhet

Ekstrem bærbarhet

En svært kompakt PicoPix Max TV-projektor som er fullpakket med alt du trenger. Få mest mulig ut av et 4-timers batteri i projeksjonsmodus eller få10 timer i Bluetooth-høyttalermodus. Powerbank-funksjonen vil også lade alle enhetene dine via USB-C- eller USB-A-porten.

TI DLP-teknologi / REC709

TI DLP-teknologi / REC709

Texas Instruments DLP-teknologi, som brukes i 9 av 10 kinoer over hele verden, gir levende bilder, dyp kontrast og et lyst bilde under alle forhold. Du kan forvente en uovertruffen visuell opplevelse med levende farger som gir 100 % av REC709-signalet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.9

av 5

8

Anmeldelser

2

25/04/2022

Norge

Norge

Great projector - flawless

This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor

Bruksdato 2021-03-25

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor

Bruksdato 2021-03-25

08/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

a perfect upgrade to my PicoPix Max

This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV

Fordeler

Better brightness, Android TV, super good speakers

Ulemper

a bit bulky

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Bruksdato 2021-10-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Bruksdato 2021-10-08

09/03/2023

France

France

Bekreftet kjøper

Produit de bonne Qualité,

Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.

Fordeler

Bonne Qualité image et son

Ulemper

Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Bruksdato 2022-02-09

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Bruksdato 2022-02-09

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  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Google, Google Play, YouTube, Android TV og andre merker er varemerker for Google LLC. Google Assistant er ikke tilgjengelig på enkelte språk og i enkelte land.

  2. Projektorer for direkte tilkobling til og bruk med en automatisk databehandlingsmaskin, for eksempel smarttelefon, bærbar PC, stasjonær PC, Blue-ray-spiller osv.