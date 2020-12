SD-/SDHC-kortspor for avspilling av musikk, bilder og videoer

Vis og del videoklipp, bilder og musikk enkelt og umiddelbart. For ekstra brukervennlighet har denne Philips-spilleren et innebygd kortspor for SD-/SDHC-minnekort. Sett ganske enkelt minnekortet inn i sporet på siden av spilleren for å få tilgang til multimediefilene som er lagret på kortet, og nyte favorittmusikken, -bildene og -filmene hvor som helst.