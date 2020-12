Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.