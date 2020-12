17,8 cm (7") TFT LCD-fargeskjerm i 16:9 widescreenformat

LCD-fargeskjermen gjør bilder levende, og den viser de minnerike bildene, favorittfilmene og musikken din med de samme "virkelige" detaljene og levende fargene som høykvalitetsutskrifter. 16:9 widescreen-sideforholdet er standard for universelle og HD digitale TVer. Et opprinnelig 16:9-sideforhold betyr at video vises uten striper øverst og nederst i bildet, og uten kvalitetstapet som stammer fra skalering – endring av bildet slik at det passer til en annen skjermstørrelse.