Zero Bright Dot™-skjerm for optimal skjermkvalitet

Gled deg over bilder i høy kvalitet helt uten irriterende lyspunkter på LCD-skjermen. Det forekommer ofte feil på LCD-skjermer – i LCD-bransjen kalles dette lyspunkter. Tidligere var det et akseptert faktum at masseproduserte LCD-skjermer hadde et begrenset antall lyspunkter. Den strenge kvalitetskontrollen som Philips bruker i produksjonen av bærbare DVD-spillere, gjør at LCD-skjermene produseres helt uten lyspunkter. Utvalgte bærbare DVD-spillere leveres med Philips Zero Bright Dot™-policy for å garantere optimal skjermkvalitet.